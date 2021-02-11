新冠肺炎丨世衛專家：中國或在2019年10月出現疑似個案

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-11 07:43

世界衛生組織（WHO）專家小組結束在中國為期四周的調查之旅後，美國傳媒2月10日報道，專家組指中國在2019年10月已經出現大約90名留醫病人出現疑似感染新型冠狀病毒（COVID-19）病徵，比武漢錄得首宗個案早兩個月。他們要求北京方面作進一步化驗，判斷病毒傳染的時間是否比現有所知道的更早。

《華爾街日報》報道，世衛的專家小組從中國當局獲得大約92宗湖北省內病人的醫療報告，顯示他們全部都有出現肺炎或其他新型冠狀病毒的病徵。

領導小組的昂巴雷（Peter Ben Embarek）指，這些病人在尋找病毒抗體的血清測試都呈陰性反應，不過他認為，對病人相隔超過一年再進行有關測試的成效抱懷疑態度，因此他們要求中國為2019年秋季收集到的血液樣本作更大規模研究。

不過他們指，中方官員稱很多樣本都藏在血庫，現時尚未取得足夠許可取得樣本。同行的荷蘭病毒學者科普曼斯（Marion Koopmans）認為，進行更有系統的血液樣本研究有助證實病毒是否早在2019年12月前在中國傳播，而中方亦對有關研究感到興趣。

最近有不少研究都指出，全球多個地方的感染個案比官方首宗公布的早，包括意大利研究員指米蘭一名4歲男童在2019年11月30日已經感染病毒；美國則可能在同年12月已經有感染情況，而亞利桑那大學（University of Arizona ）及加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）在去年秋天的推算，武漢最早在2019年10月中已經有低水平的病毒散播。

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