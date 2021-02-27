《后翼棄兵》情何以堪？YouTube禁國際象棋網紅疑誤會涉種族歧視

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-02-27 21:05

前陣子超級火紅的影集《后翼棄兵》（TheQueen'sGambit）引起許多劇迷的討論，不僅被說是Netflix史上最棒神劇，更獲得「此生必看」的零負評讚譽，受到網友一面倒狂讚好評！《后翼棄兵》以1950到1960年代為背景，劇情講述AnyaTaylor-Joy飾演的主角貝絲哈蒙（BethHarmon），住進孤兒院的她從小就展現了超凡的西洋棋藝，決心要打破這個由男性主導的西洋棋界，同時面對孤獨內心的成長蛻變，一步步登上頂尖成為大師的過程。

本劇雖然沒有太多着墨在性別議題的橋段，但也隱然傳達了性別平等的價值觀。而最近的某起事件雖然也有碰觸到跟「平等」有關的議題，但也讓人覺得，未免也太矯枉過正了吧！？

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西洋棋子涉及歧視：「黑」「白」成為禁語！？

根據外國媒體《每日郵報》報導，克羅埃西亞的一位訂閱超過百萬的西洋棋部落客雷迪克（AntonioRadic），在播放一段評論美籍日裔大師中村光的畫面時，頻道因被YouTube警告含有「有害且危險」的內容而被下架（但24小時後恢復）了！

雷迪克（AntonioRadic）懷疑，是他在談話中用到「黑」子對抗「白」子等字眼而被YouTube官方給偵測到了。雖然說，YouTube一直沒有公開說明或者回饋，但經卡內基梅隆大學（CarnegieMellonUniversity）的專家AshiqurR.KhudaBukhsh實際測試後，他覺得雷迪克的懷疑很可能是對的——如果YouTube依靠人工智能來檢測種族主義語言，則非常可能會發生這種事故。

專家們其實不知道YouTube實際上使用什麼過濾軟件，但專家KhudaBukhsh和研究員RupakSarkar使用兩種目前最先進的軟件，測試五個受歡迎西洋棋頻道中擷取的68萬句評論，其中被標註有問題的，其實82%都是正常言論！

延伸閱讀：YouTube真正有問題的內容眾多，有爆紅頻道意識極不良 吃𠝹刀、白膠漿造型食品慎小孩模仿▼▼▼

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太政治正確，誤判的情況屢見不鮮

經過一連串的測試，到底是什麼觸發了警告機制呢？這些專家們發現，「黑」、「白」、「攻擊」、「威脅」等字眼，似乎會讓頻道收到警告！因此，專家們建議YouTube在用AI人工智慧判讀時，應該要把這些西洋棋術語都納入容許範圍，以減少錯誤判讀的發生。

專家並且認為，如果像雷迪克（Antonio Radic）這種可能算是世界最受歡迎的西洋棋頻道主持人，都會在毫無根據的情況下莫名其妙的收到誤判警告，更不難想像其他比較不知名的YouTuber是否有更多被誤判而被警告的情況！

但是，YouTube官方至今仍拒絕回應，只表示他們在發現後已經儘快糾正這項錯誤，而且現有機制能讓部落客獲頻道主能在收到警告後可以上訴。

延伸閱讀：日本性別觀念根深蒂固 五種職業女性不准做 運動竟佔兩項？▼▼▼

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