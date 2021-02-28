韓國藝人欺凌黑歷史︱Monsta X基賢道歉　承認不是好學生

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 19:04

韓國演藝圈近日校園霸凌新聞連環爆，Stray Kids成員鉉辰和Monsta X主唱基賢紛紛道歉。基賢在官方後援會中親自發文，坦言中學時期的自己不是專注於學業的學生，也確實以學生身份做過不該做的事情，導致他回想起那段時光一直有罪惡感。他對於部分流言無從辯解，會深刻反省，向受害者及粉絲們真心道歉。

基賢日前被指控搶同學錢、唆使同學買煙、帶頭排擠施暴等等，經紀公司Starship娛樂在經過調查和確認後，與基賢多位同學、師長聯絡，多數人都認為基賢沒有霸凌行為。而Starship也披露發文爆料者有散布謠言的嫌疑，從2015年就發文抹黑，當時公司與他聯絡，爆料者道歉並承諾決不再犯，但如今趁著霸凌新聞連環爆時又來參上一腳，讓公司決定採取法律手段應對。

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為了表示謹慎和確實有求證，Starship還公開基賢當時的在校評量紀錄，當中並未提及基賢有不妥行為，反而都是稱讚他的品行良好，友愛照顧同學。只是基賢自我沉澱後，認為或許在不記得的印象中，可能無意間傷害到同學，所以決定公開道歉，粉絲認為他做錯部分的是未成年抽煙喝酒，與霸凌關聯性不大，對此則相當心疼。

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