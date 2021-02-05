台女星劉樂妍抨大陸演藝圈風氣　自稱被欺凌「給了錢仍沒戲拍」

台灣新聞
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台灣藝人劉樂妍以女F4出道，近年長期定居內地，演藝重心也跟著轉移，經常透過微博和粉絲互動。她3日發文爆料，被內地一位製作人借錢，更說對方不是第一個跟自己借錢的人，而且幾乎都有借無還，痛批風氣很差。

給了錢仍沒戲拍　點擊瀏覽微博原文▼▼▼

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劉樂妍發文提到，日前被一位製作人借錢，「這已經不知道是第幾個了」，並表示對方開口的金額從人民幣2000元到2萬元不等，而自己借出去的錢，全都沒有收回過，對方雖然口口聲聲答應會讓自己出鏡，最後卻也沒有。

接著劉樂妍說，這點台灣跟內地非常不同，直言：「大陸這些選角導演啊什麼的，幾乎都被慣壞了，風氣很差，因為太多演員吃了悶虧不吭聲，讓他們為所欲為。」更發下豪語，等自己在媒體行業站穩腳步，就要把借過錢的名單全公開。

最後劉樂妍認為，自己不是不願意花錢打通關係，但對方要有誠信，不能拿了錢卻沒做事，「掐著我們大家的弱點，要我們打通關係，討好你們，其實這就是一種職場霸凌」，怒斥：「我真的受夠了，風氣真的很差！」霸氣發言獲得網友支持，「太不要臉了這些人，建議現在馬上公布」、「支持你！公開」、「以後借錢寫借條，真不行，上法庭」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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