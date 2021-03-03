一分鐘看世界｜解構肛拭子檢測、特朗普重整旗鼓、誰是疫苗大嘥鬼

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

今天是3月3日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

解構肛拭子檢測

日本向中國提出要求豁免日本國民入境中國時的「肛拭子測試」，形容會造成巨大心理痛苦，韓國方面也與中國達成折中方案。所謂肛拭子測試，是使用棉花棒插進肛門取樣的新冠病毒檢測，令不少人覺得難堪。這樣的取樣方法，是否有效？（點擊了解更多）

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特朗普重整旗鼓

在沉寂逾一個月後，特朗普在保守派政治行動大會上，以長達90分鐘的演講宣告自己高調回歸，並暗示可能會在2024年再次參選。這場本應集結保守派內勢力的集會，完全變成歡迎特朗普回歸的慶典，在彰顯其非凡影響力的同時，也不安地凸顯着共和黨內部的大分裂……（點擊了解更多）

特朗普（Donald Trump）在保守派政治行動大會發表卸任後的第一次演說，暗示自己有機會於2024年再度角逐總統職位。（AP）

緬甸局勢

緬甸繼續有民眾上街示威，抗議軍方發動政變，西北部實皆省（Sagaing）有軍警向示威者開槍，又以催淚彈、橡膠子彈等方法驅趕群眾，造成約20人受傷，3人情況嚴重。東盟外長舉行會議討論形勢，會後聲明指已準備好協助緬甸，呼籲各方克制。新加坡外長維文呼籲東盟外部夥伴不要對緬甸推行廣泛經濟制裁......（點擊了解更多）

圖為2021年3月2日，緬甸仰光有示威者於街頭抗議軍事政變。（美聯社）

疫苗大嘥鬼

藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗尚未運來香港，同款疫苗在歐洲多國已開始大規模接種，但法國、德國都面對疫苗已運到、接種人數卻不足的現象，與疫苗效用遭質疑有關。兩國為免做「疫苗大嘥鬼」，正設法呼籲民眾接種，其中巴黎政府放寬讓65歲至74歲高齡者接種阿斯利康疫苗……（點擊了解更多）

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