新冠肺炎︱研究發現患者愈肥死亡率愈高

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-13 09:04

世界肥胖聯盟（World Obesity Federation， WOF）日前發布了一項關於肥胖和新型冠狀病毒肺炎COVID-19聯繫的新研究，顯示COVID-19死亡率與肥胖之間存在「戲劇性的相關性」。美國疾病控制和預防中心（CDC）日前發布了自家一項新研究，也得出了類似的結論，胖子感染新冠肺炎更致命。

數據表明，在英國、美國等人口超重超過50%的國家，感染COVID-19死亡率比其他國家高出10倍。根據哈佛大學公共衛生學院的數據，在美國，71.6%的人口被認為是超重的。WOF發現，國際上「沒有一個國家的肥胖率低（低於40%）而死亡率高的例子」。

肥胖一直是嚴重COVID-19的風險因素，因為這種情況通常伴隨着額外的健康問題，可能包括糖尿病和心臟病。CDC的新研究考察了大量感染COVID-19的美國成年人樣本，發現BMI越高，嚴重COVID-19的風險越高。

美國疾病控制和預防中心的研究報吿作者分析了3月至12月間在急診科或住院期間被診斷為COVID-19的148494名美國成年人的數據，研究中的COVID-19患者中有一半的人有肥胖症，而他們作為對照的總樣本中只有43.1%。美國42.4%的人有肥胖症。

這表明，肥胖者比不肥胖的人更有可能因COVID-19而入院治療，因為他們經歷的症狀更嚴重。

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