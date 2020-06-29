【職場心理測驗】工作受干擾增心理緊張感　17條問題測試壓力水平

適度的工作壓力確可提升專注力，但如長期及持續精神緊張，卻會令抗壓力下降，影響工作表現。在《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》一書中，便解說了「齊加尼克效應」的由來，並準備了一個心理測驗供大家評估自己的精神壓力是健康還是超標。

你的壓力大嗎？按下圖試試這個小測試↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

作為「白領」階層的腦力勞動者，其工作節奏日趨緊張，心理負荷亦日益加重。（Shutterstock）

如果能夠正視工作中的壓力，合理化解壓力，便可消除緊張。

法國心理學家齊加尼克曾做過一次頗有意義的實驗：他將自願受試者分為兩組，讓他們去完成20項工作。期間，齊加尼克對一組受試者進行干預，使他們無法繼續工作而未能完成任務，對於另一組則讓他們順利完成全部工作，實驗得到不同的結果。雖然所有受試者接受任務時都表現一種緊張狀態，但順利完成任務者，緊張狀態隨之消失，而未能完成任務者，緊張狀態持續存在，他們的思緒總是被那些未能完成的工作所困擾，心理上的緊張壓力難以消失。這種因工作壓力所導致的心理上的緊張狀態即被稱為「齊加尼克效應」。

隨着當代科學技術的飛速發展和知識信息量的增加，作為「白領」階層的腦力勞動者，其工作節奏日趨緊張，心理負荷亦日益加重。特別是腦力勞動是以大腦的積極思維為主的活動，一般不受時間和空間的限制，是持續而不間斷的活動，所以緊張也往往是持續存在的。

林揚是天津某大學人力資源專業的畢業生，畢業後找到了一份薪酬不錯的工作，林揚自己覺得很滿意，家人也非常高興。然而隨着林揚工作了一段時間，他卻變得日漸焦慮，有時甚至吃不下飯，睡不好覺，面對工作中的壓力和挑戰，他時刻處於緊張狀態。

生活中有些壓力是良性的，它讓我們振作。但更多的來自我們感到自己無力控制的事物的壓力，則往往導致齊加尼克效應，使我們更疲勞。像林揚這樣因工作壓力大而時刻處於焦慮狀態，就是一種不容忽視的現象了。因此，我們必須學會克服壓力所致的緊張，避免齊加尼克效應的干擾。

首先，適當安排計劃。若所擬的工作計劃不符合實際，便會遇到挫折而引起情緒緊張。有的心理學家建議，在工作進度表中，可安排一小段時間。每次到這段時間時，可利用它來完成先前未能做完的事情，或是着手下一步工作。這樣既有助於完成計劃又能感覺到自己能支配自己的工作，內心較為輕鬆。

其次，真誠地對待他人。在與別人交往中，應真誠坦蕩，與人為善。虛偽不僅使人厭倦，而且自己也會因此而沒有安全感，總是不自覺地猜想別人會不會得知真相，猜想別人是否在背後議論自己，並為此惶惶不安。這不僅導致你與別人關係緊張，而且自己也會活得很累。

再次，對自己所面臨的事物要有充分的思想準備和精神準備。對其性質、內容、基本情況要有所瞭解，對其可能出現的各種情況和後果要有充分的估計和預見。只有做到心中有數，才能遇事沉着，應付自如。

書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

【相關圖輯】別被工作摧殘自己 5個不健康心態：我不在公司會亂（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

相關文章：【搵工】盤點8種人工高壓力少職業 除精算師、程式開發員外還有…

+ 7 + 6 + 5

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O