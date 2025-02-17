東京民居天花板突「伸出一隻手」嚇壞住戶　專家警告：千萬別靠近

日本東京一間住宅的天花板，近日突然探出宛如人類手掌物體，嚇壞住戶。



其實這戶人家的天花板遭浣熊入侵，專家也呼籲民眾若發現浣熊闖入家中，千萬不要靠近，否則可能會罹患狂犬病（又稱瘋狗症）等可怕疾病。

日本東京一間住宅天花板突然探出宛如人類手掌物體嚇壞住戶，專家解釋是浣熊入侵，警告不要靠近。（X@livedoornews）

數量逐年增加 單是東京都2023年便捕獲了1300隻浣熊 點圖放大瀏覽：

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《ABEMA NEWS》報道，東京都三鷹的一棟住宅，近日遭浣熊入侵。從屋主拍攝的影片中，可以看到浣熊在天花板挖出一個大洞，還將手探出洞中。屋主無奈表示，浣熊在半夜會發出噪音，打擾睡眠，有時還會不停發出叫聲。

受到人氣卡通《小浣熊》（あらいぐまラスカル）的影響，許多日本人覺得浣熊可愛又活潑。但專門驅逐害獸的業者岩田俊警告，遭遇浣熊時千萬不能靠近觸摸，否則可能會遭到浣熊攻擊。由於浣熊身上帶有病毒和寄生蟲，若遭咬傷或抓傷恐導致病毒入侵，最嚴重恐感染瘋狗症。就算沒有受傷，光是接觸也可能導致皮膚發癢。

浣熊被日本指定為特定外來種生物，移除浣熊的委託逐年增加。光是東京都在2023年就捕獲約1300隻浣熊。許多住宅也慘遭浣熊入侵，岩田指出，由於浣熊的手宛如人類手掌般靈巧，可以取下換氣扇進入民宅，最常被入侵的地方就是天花板。

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