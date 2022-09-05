天花突然「跌落1隻手」 泰美女以為藏屍秒報警 真相同樣得人驚
撰文：中天快點TV
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泰國一名女網紅吉吉（Jeejee）日前在網路分享一則驚人的影片，家中天花板破了一個大洞，洞口竟垂下一隻灰黑泛黃的手臂，她一看嚇壞，光天化日之下，心裡卻覺得毛毛的，甚至一度以為家裡成為命案現場；隨後救援人員協助下才知道是一隻重達50多公斤的巨大蜥蜴，令她相當震驚。
綜合泰國媒體報導，網紅吉吉（Jeejee）於1日上傳抖音影片，從影片可見，天花板已些微塌陷且破了一個洞，洞口露出一隻「神秘的手」，手還不時抽動，模樣像極犯案現場、又像是家中鬧鬼，畫面怵目驚心，嚇得她頭皮發麻，趕緊請救援人員前來處理，意外發現竟是一隻巨大蜥蜴在搞鬼（點擊放大瀏覽）：
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吉吉表示：「天花板時常傳出怪聲，猜測可能是老鼠在上面竄來竄去，不知道是否從管線爬至天花板，才導致時常有動靜產生。」
吉吉說：「蜥蜴很巨大，我不知道若再放任不管，天花板會再破損多少個洞，或是甚麼時候會掉？」影片一出，網友紛紛留言，「第一眼看到以為是人手」、「哥斯拉入侵」、「好像鬧鬼了」、「光天化日下真的驚呆了」、「看起來像一具屍體」、「有人在天花板上面吧」。
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