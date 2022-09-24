漏水｜天花牆身滿佈「壁癌」　樓上租客無視投訴　過來人教咁處理

買樓最怕遇到的問題之一，便是天花牆身出現滲漏，導致多處出現壁癌。而如果樓上漏水單位擺出完全不合作的態度，則更令人頭痛。



一名台灣網友便在爆怨公社發文分享：「抱怨一下5樓的租客，去年買了一戶中古公寓，我們家是4樓房間，天花板一到下雨就漏水，所以產生多處壁癌。」

「水是從5樓外牆的窗檯窗框裂縫滲入我家天花板，嚴重時我們家天花板還會滴水，我們上樓去跟5樓溝通，跟他們說漏水的事，5樓說他們是租客，漏水不關他們的事。我詢問5樓租客方便幫我們聯絡屋主嗎？或是給我們聯繫方式，我們可以自己和屋主溝通，租客只回他們不知道，然後就關上大門了，真的很嘔欸！你們怎麼會不知道怎麼聯絡屋主啦？」

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貼文吸引網民紛紛留言建議：「先找專業的抓漏公司評估確認漏水是否為樓上住戶，然後寄存證信函通知／告知樓上屋主限期改善，若置之不理就打官司處理。」「類似的處理方向是1. 自己要先找到鑑定or評估單位；2. 找屋主、管區、里長、鄰長等；3. 正式行文通知，存證信函或者是申請調解，樓上的租客是沒有這麼友善，但也真的與他無干。」

也有人分享：「先前住宅也有跟您一樣的情形發生，到地政事務所後，承辦人員說如有漏水事實需與樓上屋主調解／訴訟，可寫切結調第三類謄本，會有所有權人完整姓名及住址，到時您就可以前往拜訪或發存證信函與所有權人聯繫修繕事宜。」「我住7樓，樓上就是頂樓。我都自己花錢做防水，帶傘的人不怕下雨！自己防水做好比較實際，有時候漏水都會往正上方找，不ㄧ定是對的。防水師傅說過 ，曾經有人家漏水，結果是隔壁棟管 在漏。」「里長就可以處理了，之前也是這個問題，但是要先請人看責任是你還是樓上的。」

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