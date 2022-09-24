漏水｜天花牆身滿佈「壁癌」　樓上租客無視投訴　過來人教咁處理

撰文：爆料公社
出版：更新：

買樓最怕遇到的問題之一，便是天花牆身出現滲漏，導致多處出現壁癌。而如果樓上漏水單位擺出完全不合作的態度，則更令人頭痛。

一名台灣網友便在爆怨公社發文分享：「抱怨一下5樓的租客，去年買了一戶中古公寓，我們家是4樓房間，天花板一到下雨就漏水，所以產生多處壁癌。」

「水是從5樓外牆的窗檯窗框裂縫滲入我家天花板，嚴重時我們家天花板還會滴水，我們上樓去跟5樓溝通，跟他們說漏水的事，5樓說他們是租客，漏水不關他們的事。我詢問5樓租客方便幫我們聯絡屋主嗎？或是給我們聯繫方式，我們可以自己和屋主溝通，租客只回他們不知道，然後就關上大門了，真的很嘔欸！你們怎麼會不知道怎麼聯絡屋主啦？」

【延伸閱讀】天花突然「跌落1隻手」 泰美女以為藏屍秒報警　真相同樣得人驚（點圖放大閱讀）▼▼▼

+25
網友實測1個月完全唔用兩樣電器　睇電費單嚇一跳：冇諗到差咁多【風扇仔】眼科醫生警告手提風扇唔好咁用　否則可損眼角膜同視力浴室｜珪藻土吸濕墊好用嗎？網民提正反意見　一「成分」要看清楚

貼文吸引網民紛紛留言建議：「先找專業的抓漏公司評估確認漏水是否為樓上住戶，然後寄存證信函通知／告知樓上屋主限期改善，若置之不理就打官司處理。」「類似的處理方向是1. 自己要先找到鑑定or評估單位；2. 找屋主、管區、里長、鄰長等；3. 正式行文通知，存證信函或者是申請調解，樓上的租客是沒有這麼友善，但也真的與他無干。」

也有人分享：「先前住宅也有跟您一樣的情形發生，到地政事務所後，承辦人員說如有漏水事實需與樓上屋主調解／訴訟，可寫切結調第三類謄本，會有所有權人完整姓名及住址，到時您就可以前往拜訪或發存證信函與所有權人聯繫修繕事宜。」「我住7樓，樓上就是頂樓。我都自己花錢做防水，帶傘的人不怕下雨！自己防水做好比較實際，有時候漏水都會往正上方找，不ㄧ定是對的。防水師傅說過 ，曾經有人家漏水，結果是隔壁棟管 在漏。」「里長就可以處理了，之前也是這個問題，但是要先請人看責任是你還是樓上的。」

【延伸閱讀】家居防蟲｜螞蟻超怕呢陣味　屋企驅蟻「5妙招」　殺蟲水都唔使用（點圖放大閱讀）▼▼▼

+21

【延伸閱讀】大埔美新大廈爆垂直傳播　疑隔氣無水出事　即睇隔氣清洗保養方法（點圖放大閱讀）▼▼▼

+6
電器唔用嗰陣拔插頭未必慳電　成日又拔又插分分鐘整壞插蘇更嘥錢阿媽習慣將全屋膠袋摺成三角形　慳位又美觀　孩子崩潰揭一致命傷電鍋電飯煲唔可以沖水洗　污漬原來影響加熱效果　教你3步驟清潔17歲柬埔寨少女沖完涼「瞓喺床上玩手機」竟遭電死　疑因咁做出事網友稱台IKEA宜家家居買枱中伏　同showroom嗰張完全唔同係正常？屋企驚見一群「長腿巨蟲」高速彈跳　內行人叫唔好殺：係曱甴剋星MUJI最新設計來了　原研哉親操刀　2022夏日必買無印良品有哪些？

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

家居百科
家居
熱話
西客記事簿
台灣
爆料公社