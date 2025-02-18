土耳其婦肚痛就醫　手術後腸胃取出63顆結石　因一飲食習慣惹禍？

土耳其一名92歲婦人2月5日因胃痛和嘔吐被其子女送院治療，沒想檢查時發現她的腸道內卡着多顆結石。醫院隨即為她安排緊急手術，開刀切除受損的腸道組織，並從她體內取出高達63顆結石。原來該老婦喜歡吃棗子和橄欖，卻習慣把果核直接吞下肚，結果這些難以消化的果核久而久之便形成堵塞腸胃的結石。



英國《每日郵報》17日報道，居住在土耳其北部城市宗古達克（Zonguldak）的老婦奥伊（Şerife Ay）因不適送院，醫生在檢查後發現她的小腸被一塊約4厘米的結石堵塞，需要立即進行手術。

2025年2月5日，土耳其一名92歲婦人因喜歡在吃棗子和橄欖時，一同把果核直接吞下肚，結果這些果核形成堵塞腸胃的結石，導致她出現胃痛和嘔吐的情況。圖為棗子示意圖。（Getty）

醫護人員為奥伊進行了約2小時的手術，不但幫她切除已壞死的組織，更從其腸道與胃中取出63顆不同大小結石、果核，其中包含28顆棗核、35顆橄欖核與5個和拳頭一樣大的結石塊。

醫生表示，這些果核因為無法被消化，長期存在於體內中，除了會導致噁心、肚痛、嘔吐等問題外，嚴重甚至可能導致胃腸穿孔。他指出，幸好奥伊及時求醫，否則她很可能會因血液中毒而喪命。

2025年2月5日，土耳其一名92歲婦人因胃痛和嘔吐被其子女送院治療，沒想檢查時發現她的腸道內卡着多顆結石。醫院隨即為她安排緊急手術，並從她體內取出高達63顆結石。（X@mrjosephbonner）

奥伊在手術後5天已漸漸康復，她表示自己經歷這次痛苦的體驗後，未來不會再把這些果核一同吞下肚。