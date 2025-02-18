土耳其婦肚痛就醫 手術後腸胃取出63顆結石 因一飲食習慣惹禍？
撰文：劉耀洋
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土耳其一名92歲婦人2月5日因胃痛和嘔吐被其子女送院治療，沒想檢查時發現她的腸道內卡着多顆結石。醫院隨即為她安排緊急手術，開刀切除受損的腸道組織，並從她體內取出高達63顆結石。原來該老婦喜歡吃棗子和橄欖，卻習慣把果核直接吞下肚，結果這些難以消化的果核久而久之便形成堵塞腸胃的結石。
英國《每日郵報》17日報道，居住在土耳其北部城市宗古達克（Zonguldak）的老婦奥伊（Şerife Ay）因不適送院，醫生在檢查後發現她的小腸被一塊約4厘米的結石堵塞，需要立即進行手術。
醫護人員為奥伊進行了約2小時的手術，不但幫她切除已壞死的組織，更從其腸道與胃中取出63顆不同大小結石、果核，其中包含28顆棗核、35顆橄欖核與5個和拳頭一樣大的結石塊。
醫生表示，這些果核因為無法被消化，長期存在於體內中，除了會導致噁心、肚痛、嘔吐等問題外，嚴重甚至可能導致胃腸穿孔。他指出，幸好奥伊及時求醫，否則她很可能會因血液中毒而喪命。
奥伊在手術後5天已漸漸康復，她表示自己經歷這次痛苦的體驗後，未來不會再把這些果核一同吞下肚。
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