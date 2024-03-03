英國凱特王妃術後休養時間太長惹擔憂 西媒：她罹患「克隆氏症」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）1月接受腹部手術，預計休養到4月，但相關資訊有限引發猜測和擔憂。
西班牙「馬卡報」（Marca）2月26日報道，英國白金漢宮已快速否認凱特潛在診出罹癌、術後插管的傳言，卻未提供進一步細節，近期有猜測指，凱特可能罹患克隆氏症（Crohn's disease）。
據悉克隆氏症（Crohn's Disease）為一種發炎性腸道疾病，這為凱特復原期間長提供潛在解釋，但此消息未經任何官方證實。英國王室上次正式更新凱特健康近況是在1月29日，表示凱特出院後進展令人滿意。
相關文章：凱特王妃驚喜現身歐洲歌唱比賽 琴技獲大讚：難怪威廉沒出軌（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
馬卡報稱，有傳聞稱凱特已恢復部份在家辦公，2名護理人員正密切關注其健康，但她的健康狀況仍圍繞神祕性；自從2023年聖誕節彌撒以來，就未曾有凱特的照片釋出。
英國喬治王子三兄妹有時被禁和威廉凱特吃飯 前御廚談超嚴家規《小魚仙》真人版Ariel故事暗撐梅根哈里？ 這幕疑開名諷刺凱特威廉凱特一家驚喜現身活動 夏洛特被拍到「地下拾東西吃」網熱議哈里王子與梅根看NBA獲電視直播 與當年威廉凱特反應相映成趣新書揭「凱特怒瞪梅根」背後故事 查理斯一決定兩女反目成仇
延伸閱讀：
美國與多數盟邦都搖頭！稱不排除出兵烏克蘭惹議 馬克宏拒絕改口
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】