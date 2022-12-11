原來單身與否是由你條腸決定？日本寄生蟲博士：對人影響超乎想像

如果今天沒能成功約會，那這事可能要從你的腸子說起。「愛是由腸道細菌創造的，」日本權威寄生蟲研究者，素有「寄生蟲博士」之稱的藤田纮一郎，如此說道。在他所著的趣味科普讀物《聽腸道說話》中，介紹了腸內細菌對人們所產生遠超想像的影響。



不過，腸道與身體健康的關係很好理解，但它又怎麼會影響人們的戀愛呢？很多人同樣會覺得：「怎麼可能，沒有這回事吧？」

但事實上，誘發戀愛心情的物質，也就是所謂的「戀愛物質」，是在腸道內被創造出來的。這種戀愛物質就是多巴胺，它是一種激發快感、帶來活力的腦內神經遞質。

腸道細菌愈多 愈容易結到婚？看看「寄生蟲博士」的解釋（點圖放大閱讀）：

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人們瘋狂地喜愛某種事物，瘋狂地愛上某個人，也取決於多巴胺的作用。都說戀愛是盲目的，開始戀愛之後，會漸漸忘我，眼裏只有對方。總而言之，「眼裏只有對方」的狀態是多巴胺帶來的。

而且，在腸內合成多巴胺的前體物質，並將其傳送到大腦的是腸道細菌。因此，也可以說，腸道細菌數量多且工作狀態活躍的人，多巴胺的生產量也多，更易進入積極的戀愛狀態。相反，腸道細菌少的人，細菌們沒有充分發揮作用，多巴胺的生產量下降，會導致難以進入戀愛狀態。

但是，在一段戀愛中，大量分泌多巴胺的時期，一般都只有最開始的2～3年左右。過了這段時間，愛情會迅速冷卻，甚至有不少人會納悶地想：「為什麼當初會喜歡上這樣的人呢？」在這種情況下如果也能保證腸道細菌的數量，防止多巴胺的分泌量減少，就能夠防止愛情冷卻。因此，或許可以說，擁有大量腸道細菌、能夠分泌大量多巴胺的人，更容易實現戀愛或者婚姻。

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此外，利用老鼠進行的研究表明，腸道細菌關係著求愛行為的多少。美國加州理工學院的伊萊恩·蕭博士在求愛行為較少的老鼠身上發現，腸道細菌所分泌的一種名為4EPS的物質出現了異常增加。讓老鼠喝下可以去除這種物質的藥物之後，其求愛行為和交際立刻大幅度增加。

人類也有很多不擅長這種交際的人。特別是男性，無法積極去追求女性的宅男越來越多。當然，這一研究是以老鼠為對象的，未必完全符合人類。但是，如果腸道細菌與這種行為有關係的話，未來或許能夠通過調理腸道細菌，來提高求愛等交際行為的活躍度。

總之，戀愛或婚姻能否順利，也與腸道細菌有關。換句話說，戀愛或婚姻是尋找「繁殖對象」的活動。腸道本來就具有繁殖的功能，因此，知道它還同時具備推動戀愛或婚姻順利進行的功能，也並沒有什麼不可思議的。而且，對腸道細菌而言，只要找到結婚對象，生活穩定下來，它們就能穩定地獲取養料。或許是因為這樣，腸道細菌們才會具備試圖盡快找到繁殖對象的功能吧。

而在男女是否投緣這件事上，腸道細菌的影響也不小。如果和投緣的人在一起和睦地吃飯，腸道也會得到放鬆，很好地完成工作。但是，如果跟合不來的人或討厭的人一起吃飯的話，腸道就會很緊張，無法很好地工作。搞不好的話，還會因為緊張或壓力而引起消化不良，有時還會傷害腸胃。與不同的人一起吃飯，腸道和腸道細菌的狀態會大不相同。

所以，如果你也想找到與自己意氣相投的異性，就試着多與他約幾頓飯，並在飯後傾聽一下腸道的聲音吧。如果「和這個人一起吃飯總是很好吃，感覺腸道很開心」的話，或許你和這個人的腸道細菌，彼此之間也意氣相投呢。

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