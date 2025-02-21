漁獲減少+成本上漲　日本百圓迴轉壽司店「瀕臨絕種」

每盤100日圓（約5港元）的迴轉壽司曾是平價美食的代表，日本媒體FINANCIAL FIELD報導，近期多間大型連鎖迴轉壽司店相繼調漲價格，導致100日圓的壽司逐漸消失，僅剩「HAMA壽司」（はま寿司）和「河童壽司」（かっぱ寿司）仍維持此價格。



造成價格上漲的主因是近年來吞拿魚（鮪魚）等大型洄游魚類的捕獲量大幅減少，秋刀魚和三文魚（鮭魚）的漁獲量也持續低迷，導致這些食材的價格高漲。

每盤100日圓（約5港元）的迴轉壽司曾是平價美食的代表。（示意圖，GettyImages）

此外，最低工資上調、電費和物流成本增加，使得店舖營運成本同步提升。迴轉壽司的成本率高達40%至60%，過去主要透過精簡人力成本來維持利潤。

不過，近年來處理顧客不當行為所需的設備投資和人力成本，進一步提高了迴轉壽司業者的壓力。因此，壽司郎、藏壽司等大型連鎖店紛紛調整價格，100日圓的壽司漸漸退出市場。

壽司郎的食品（資料圖片）

以食用10盤壽司為例，2020年每盤100日圓時，總計花費含稅為1100日圓（約56港元）。到了2024年，價格上漲至1260日圓（約64港元）至1320日圓（約68港元），約增加了15%。對家庭和學生客層而言，這樣的漲幅影響尤為明顯。

壽司郎的食品（資料圖片）

雖然100日圓壽司的時代已成過往雲煙，但迴轉壽司的魅力依然存在。例如有業者在壽司米飯上採用兩年熟成的紅醋，提高食材的品質。也有業者推出100日圓的特價活動，或搭配各種折價券、點數的優惠，吸引消費者的目光。

儘管價格上調成為趨勢，迴轉壽司仍以「平價且有趣的外食選擇」深受大眾喜愛。

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