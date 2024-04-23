瘋傳日本便利店「空虛的便當」　網友疑是「散壽司」　達人揭真相

便利店為了吸引顧客，總會不定時推出菜色豐富的熟食新品。



不過一名台灣民眾在PTT透露，自己最近看到一名日本網友在X（原為Twitter）分享的日本超市1款便當，該便當內過於簡單的菜色，意外引起台灣網友的熱烈議論。

點圖放大看有關照片及旅日達人的解釋：

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原PO以「日本超市推出『散飯糰』？」為題稱，他近期在使用X時，看到一名日本網友分享當地超市推出另類「散飯糰」，每盒售價150円（約7.6港元）。

從日本網友分享的照片中，可以看見便當內只有滿滿的白飯跟一小塊的鮭魚，讓原PO一秒聯想起「散壽司」。

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照片一曝光，引起不少台灣網民吐嘈：

「連紫菜、鹽巴都沒有，是要怎麼吃？」

「盒子比內容物貴」

「白飯配鹹魚，月底沒錢的時候吃的」

「太嘲諷了吧」

「所以我說那個紫菜呢？去哪了？」

「放顆酸梅都贏」

「好空虛的產品」

「類飯糰」

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對此，旅日部落客「魚漿夫婦」在臉書解釋，便當上標示的「ぼだっこ」（鹽漬紅鮭）是日本秋田的特產，味道非常鹹，雖然便當內的魚肉只有一小塊，但配上150円的白飯量就非常剛好。

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