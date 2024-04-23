瘋傳日本便利店「空虛的便當」 網友疑是「散壽司」 達人揭真相
撰文：聯合新聞網
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便利店為了吸引顧客，總會不定時推出菜色豐富的熟食新品。
不過一名台灣民眾在PTT透露，自己最近看到一名日本網友在X（原為Twitter）分享的日本超市1款便當，該便當內過於簡單的菜色，意外引起台灣網友的熱烈議論。
點圖放大看有關照片及旅日達人的解釋：
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原PO以「日本超市推出『散飯糰』？」為題稱，他近期在使用X時，看到一名日本網友分享當地超市推出另類「散飯糰」，每盒售價150円（約7.6港元）。
從日本網友分享的照片中，可以看見便當內只有滿滿的白飯跟一小塊的鮭魚，讓原PO一秒聯想起「散壽司」。
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照片一曝光，引起不少台灣網民吐嘈：
「連紫菜、鹽巴都沒有，是要怎麼吃？」
「盒子比內容物貴」
「白飯配鹹魚，月底沒錢的時候吃的」
「太嘲諷了吧」
「所以我說那個紫菜呢？去哪了？」
「放顆酸梅都贏」
「好空虛的產品」
「類飯糰」
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對此，旅日部落客「魚漿夫婦」在臉書解釋，便當上標示的「ぼだっこ」（鹽漬紅鮭）是日本秋田的特產，味道非常鹹，雖然便當內的魚肉只有一小塊，但配上150円的白飯量就非常剛好。
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