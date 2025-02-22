日本便利店遭刀匪打劫　店員貼心問「要袋嗎」令匪徒失手就擒

日本鹿兒島市一間便利店2024年發生強盜案件，店員沒有驚慌失措，最後成功壓制持刀歹徒，近日受到鹿兒島中央警察署頒感謝狀表揚。店員也還原當時的緊張場景，透露他壓制歹徒的關鍵，竟然是超商的塑膠袋。



即睇事發經過：（按圖了解）



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《日本電視台》報道，鹿兒島市全家超商上之園町店的打工人員松原陸空史，近日接獲鹿兒島中央警察署表揚。他於2024年12月22日半夜，獨自在店內工作時，一名穿着黑衣、戴着帽子與口罩的男子突然闖進員工辦公室，右手拿着一把刀。

24歲的松原看到男子持刀闖進來，沒有驚慌失措，直接問對方「你要搶劫嗎？」，對方點頭承認後，要求松原交出20萬日圓（約港幣1萬元）現金。松原沒有反抗，直接帶對方到收銀台附近，乖乖交出現金。他這時發現男人沒有攜帶任何裝鈔票的物品。

松原貼心地詢問對方要不要塑膠袋，並幫對方把大量鈔票裝進袋子內。或許是松原舉動過於親切，讓歹徒一時鬆懈，直接轉身背對松原逃跑。這讓松原感到有機可趁，從對方背後奪走刀子、抓住頸部，將對方壓制在地。

松原透露他當時手腳並用壓制對方，通知保安公司後，警方於20分鐘後抵達現場，帶走男子。松原表示「能讓大家安心過元旦，我感到很自豪」。

對此，鹿兒島中央警察署表示，雖然松原這次成功制伏搶匪，但他在行動過程中可能受傷，呼籲大眾遇到這種狀況，必須先確保自身安全，立刻通報警方。

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