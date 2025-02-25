生產全球10%晶片　新加坡：我們已悄然成為半導體強國

新加坡經濟發展局（EDB）稱，過去幾十年來，新加坡已悄悄成為半導體強國，佔全球晶片產量的10%，並佔全球晶片製造設備約五分之一。新加坡總理黃循財在近期預算演講中承諾，將投資約10億新元建立新的晶片研究設施。



彭博社2月22日報道，黃循財表示，新加坡已吸引全球人工智能（AI）和量子運算公司，並承諾投資約10億新元（約58億港元）建立新的晶片研究設施。

2024年11月28日，新加坡總理兼財政部長黃循財在泰國曼谷政府大廈舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

新加坡半導體產業始於1960年代，近年來不斷發展，形成涵蓋晶片設計、製造、封測、設備、材料等完整的半導體生態系統。新加坡半導體行業協會稱，該國擁有30多個積體電路設計中心，近20個晶圓製造廠，以及10多家封裝和測試公司。

新加坡目前已吸引多家大型半導體公司在當地投資設立製造廠或研發中心，包括美光、台積電、世界先進積體電路（VIS）等。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

新加坡經濟發展局1月的報告指，隨着地緣政治緊張局勢持續影響全球市場，各國必須調整策略以確保其半導體產業的韌性，而對新加坡來說，這意味着加倍發揮自己的優勢，同時加強與馬來西亞和越南等地區夥伴的合作，打造出更整合、更安全的供應鏈。