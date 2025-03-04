特朗普晤台積電CEO　宣布1000億美元建晶片廠投資計劃

台積電（TSMC）董事長兼行政總裁魏哲家，3月3日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。雙方之後會見記者會，宣布台積電在未來4年將在美國加碼投資1,000億美元建設晶片廠。據指出，特朗普與魏哲家會面時稱，必須能夠在國內生產所需的晶片和半導體，指攸關國家安全。



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料在美國新建5座晶片廠 創造逾2萬個職位

特朗普宣布，台積電將在美國新建5座晶片廠房，創造20,000至25,000個職位。美國《華爾街日報》報道，台積電將打造最先進的晶片製造設施，有助於美國達成重建國內半導體產業的目標。

台積電於2020年宣布展開「美國製造」，一開始是宣布在亞利桑那州斥資120億美元打造晶片廠。今年4月，該公司同意將在美國的投資增加至650億美元，並在2030年前在亞利桑那州新建第3家工廠。

圖為2021年1月19日，鏡頭下台積電裝置在其台灣新竹總部的徽標。（Reuters）

自特朗普上任以來，已多次與企業領袖同場宣布投資計劃，包括 OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀集團（SoftBank Group）承諾，將斥高達5,000億美元用於在美國建設人工智能（AI）基礎設施。

蘋果公司（Apple）早前也表示，計劃在未來4年內投資超過5,000億美元，以擴大其在美國的各項生產。