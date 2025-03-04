「全裸與陌生人共浴」成日本旅遊新賣點　官方拍片教外國遊客禮儀

在日本江戶時代，公共澡堂只需要「一錢」就可以進去洗澡，所以有「錢湯」之稱。



隨著外國觀光客湧入日本，東京都自去年10月起，積極向海外推廣「錢湯」（公共澡堂）文化，讓更多旅客能安心體驗日式公共澡堂樂趣。官方特別製作多國語言宣傳影片，並推出英語、中文、韓語的入浴指南，教導訪客如何正確使用錢湯設施與遵守禮儀，該活動獲得熱烈迴響。

官方製作多國語言影片教導外國遊客如何正確使用錢湯設施與遵守禮儀（YouTube@LIVE JAPAN）

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據日媒AMEBA TIMES報道，錢湯近年來成為外國旅客的熱門景點，東京都內的多家澡堂每日湧入來自歐洲、澳洲等地的訪客。不過，京都的錢湯業者對外國觀光客的態度較為低調。專門經營錢湯的湊三次郎表示，目前京都的錢湯並未特別招攬外國客，若投入更多宣傳，預計會吸引更多國際旅客。他也提到，雖然錢湯文化逐漸受到關注，但訪客增長的幅度仍有限。

由於錢湯與西方國家的泡湯習慣大為不同，不少外國旅客初次體驗時，對需要「全裸和其他人一起洗澡」感到新奇又害羞，而部分遊客則對日本錢湯「先清潔身體再入浴」的規則感到困惑。因此，許多錢湯業者推出附外語的圖解說明，以漫畫方式介紹入浴步驟，確保外國旅客能輕鬆理解，享受這項獨特體驗。

隨著觀光客對錢湯的興趣增加，部分業界人士也開始思考是否能將這一傳統文化輸出海外。有外國創業家表示，若能將日式錢湯的經營模式、空間氛圍與入浴禮儀一同輸出，或許能開創新的國際市場，讓錢湯文化不僅限於日本，而是成為全球共享的泡湯體驗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】