烏克蘭駐英大使稱美國破壞世界秩序 猶如邪惡軸心和俄羅斯
撰文：蕭通
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烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英國大使扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）3月6日在倫敦出席智庫活動時稱，美國正在「破壞」現有的世界秩序，強調烏克蘭即使面對「甚至來自盟友的敵意和威脅」，仍會堅持主權獨立。
在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）爆發罵戰、凍結對基輔的軍事援助、中止情報共享，並拒絕向基輔提供安全保障後，扎盧日內於6日指出，不僅是邪惡軸心和俄羅斯試圖改變世界秩序，美國也正在摧毀這一秩序。
扎盧日內稱，白宮顯然對整個西方世界的團結提出懷疑，並正試圖在自家缺席的情況下，將安全問題付託給歐洲。他警告，北約可能崩潰，導致歐洲容易受到俄羅斯的侵略。他又表示，烏克蘭應該獲得安全保障，並且在任何談判中，都不應被安排扮演籌碼角色。
路透社報道，扎盧日尼在烏克蘭廣受歡迎，被視為可挑戰澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統席位的人選，儘管他並未明確表示有意參選。
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