烏克蘭駐英大使稱美國破壞世界秩序　猶如邪惡軸心和俄羅斯

烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英國大使扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）3月6日在倫敦出席智庫活動時稱，美國正在「破壞」現有的世界秩序，強調烏克蘭即使面對「甚至來自盟友的敵意和威脅」，仍會堅持主權獨立。



圖為2025年2月5日，烏克蘭駐英國大使扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi) 在烏克蘭基輔被拍攝的照片。 （Reuters）

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）爆發罵戰、凍結對基輔的軍事援助、中止情報共享，並拒絕向基輔提供安全保障後，扎盧日內於6日指出，不僅是邪惡軸心和俄羅斯試圖改變世界秩序，美國也正在摧毀這一秩序。

扎盧日內稱，白宮顯然對整個西方世界的團結提出懷疑，並正試圖在自家缺席的情況下，將安全問題付託給歐洲。他警告，北約可能崩潰，導致歐洲容易受到俄羅斯的侵略。他又表示，烏克蘭應該獲得安全保障，並且在任何談判中，都不應被安排扮演籌碼角色。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

路透社報道，扎盧日尼在烏克蘭廣受歡迎，被視為可挑戰澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統席位的人選，儘管他並未明確表示有意參選。