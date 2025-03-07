美國密晤澤連斯基政敵　烏反對派領袖承認　惟強調反對辦戰時大選

美媒《政治報》（Politico）3月6日稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的4名高級幕僚已秘密會晤數名烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的政敵，被指試圖逼後者下台。烏克蘭反對派領袖、前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）及前總統波羅申科（Petro Poroshenko）同日分別承認會晤，但否認與美方合作迫澤連斯基下台，強調反對戰時舉行大選。



路透社報道，波羅申科6日表示，他的團隊的確正與美國「夥伴」合作，以維持美方在俄烏戰爭上對烏克蘭的支持，但他補充指自己反對戰時選舉。

他在社交媒體Telegram上發聲明指，烏克蘭只有在建立和平後才可以舉行選舉，而投票應在戰爭結束後180天內進行。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

季莫申科則指，她的團隊正在與「所有能夠幫助我們（烏克蘭）盡快實現公正和平的盟友」進行談判，並表示在實現這一目標之前不應舉行選舉。

《政治報》此前稱，特朗普總4名高級幕僚與烏克蘭反對派的會談討論的焦點是烏克蘭是否能盡快舉行總統選舉。

2024年11月5日，烏克蘭反對派領袖、前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）和前總統波羅申科（Petro Poroshenko）在基輔出席第八屆烏克蘭婦女代表大會。（Getty）

澤連斯基的任期本應在2024年5月20日結束，但由於烏克蘭正處於戰時戒嚴狀態，選舉將暫停至戒嚴結束後。