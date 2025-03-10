票投特朗普　3個月後遭「炒魷」　公務員支持者：無法理解

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，授權「政府效率部」（DOGE）裁撤聯邦機構和雇員，以削減開支、精簡政府運作。一名特朗普粉絲表示，隨著她上個月突然被解除公務員職務，她支持特朗普的日子也結束了。



路透社報道，去年總統大選期間，住在西維珍尼亞州帕克斯堡（Parkersburg）47歲的皮格特（Jennifer Piggott）在自家門口掛起了特朗普的競選旗幟。皮格特是名虔誠的保守派人士，過去3次總統大選都投票給特朗普。

皮格特在財政服務局任職已5年，最近才剛獲升遷，卻成為了裁員的對象。（路透社）

在財政服務局任職5年最近才獲升遷 從票投特朗普變上街抗議（點圖放大了解更多）：

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然而，在帕克斯堡財政服務局任職的皮格特，今年2月成為被解僱的125人其中一員。這讓以壓倒性多數投票支持特朗普的社區開始感到不安。

皮格特受訪時表示：

我交談過的人中，沒有人了解這屆政府執政會對我們的生活造成多大的破壞。

她還說若知道現在會變成這樣，當初就不會支持特朗普。她表示：

儘管我認為特朗普總統在某層面，為國家做出了偉大的事，但我完全不能理解。

皮格特在財政服務局任職已5年，最近才剛獲升遷。當特朗普政府開始解僱數千名聯邦試用期工作人員時，這次晉升機會使她成為了裁員的對象。

白宮發言人向路透社表示，特朗普得到民眾的授權，對聯邦政府進行改革，以打擊浪費、詐欺和弊端。發言人稱：

每個美國人的財務狀況是總統最關心的問題，這就是他努力減少監管、回流就業、減稅和提高政府效率的原因。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部沒有回應置評請求。

不過，當地也有民眾支持特朗普的聯邦「瘦身」計畫。一對中年夫婦在當地一家小餐館稱讚DOGE；有酒店顧客認為遠距工作者應該被解僱；也有年輕酒保感嘆聯邦僱員的薪水相對較高。

在對帕克斯堡30名工人、企業主和政治人士進行採訪後，幾乎所有人都認同特朗普削減政府開支的努力。但大多數人都表示，財政服務局員工工作勤奮，如果裁員的目的是消除浪費，那這些人不該成為目標。西維珍尼亞州議會的共和黨人赫克特（Scot Heckert）擔心，裁員將「摧毀」當地經濟，因為這些僱員的工資高於平均水準，且新一輪裁員還蓄勢待發。

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