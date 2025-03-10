英國對出運油輪與貨輪相撞　37人獲救1失蹤　為美軍運載燃油洩漏

英格蘭東部沿岸3月10日發生撞船事故，由美國物流公司管理、懸掛美國國旗的油輪「斯特納完美無瑕號」（Stena Immaculate），與懸掛葡萄牙國旗的貨輪「索隆號」（Solong）在北海（North Sea）海域相撞，兩船均發生大火、竄起濃煙。當局指出，共37名船員獲救上岸，「索隆號」船主稱有1人失蹤。地方議員Graham Stuart表示，已經與交通大臣通話，目前只有一人留院。



油輪所屬物流公司其後稱，有盛載的航空燃油洩漏，但公司未公布細節。路透社則引述保險專家表示，油輪運載的是成品油，污染風險比原油小。美國軍方發言人向路透社證實，油輪目前正由美國海軍軍事海運司令部租用。



網上流傳兩艘船相撞後畫面：

油輪所有船員尋獲 為美軍運載燃油

油輪所屬美國物流集團Crowley發聲明稱，油輪船上曾發生多次爆炸，船員棄船逃生。由於貨艙受損，有航空燃油洩漏，但未公布具體數量及情況。油輪船東向英國《衛報》表示，所有船員都已找到。

綜合BBC及路透社報道，Stena Immaculate是美國政府為軍隊運輸燃料的約10艘油輪之一，載重噸位為49,729噸。美國軍方發言人向路透社證實，油輪目前正由美國海軍軍事海運司令部租用。

事發於上午約9點48分，地點在東約克郡（East Yorkshire）對出約10公里、接近亨伯河口（Humber estuary），油輪遭正駛往鹿特丹的貨船Solong號撞上。

網上流傳兩艘船相撞後畫面：

船員棄船逃生 出事位置屬繁忙航道

海岸防衛隊接報後派出直升機，以及其他鄰近地區搜救部門亦派飛機、救生艇，趕赴現場搜索。英國媒體稱，目擊者指現場竄起火球，多名船員棄船逃生，當局仍在搜索失蹤者。

航運業消息人士稱，碰撞地點屬於繁忙的航道上，該航道有從英國東北沿海港口開往荷蘭和德國的交通。

貨輪正駛往鹿特丹 管理公司暫無回應

海事分析網站Marine Traffic稱，長183米的油輪當時正停在海域，與正駛往鹿特丹、長140米的「索隆號」貨船相撞。

「索隆號」的管理公司、德國漢堡的Ernst Russ暫未回應事件。但挪威船舶保險公司Skuld確認，「索龍號」已投保涵蓋環境損害和船員傷亡的保險。