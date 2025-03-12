日本無頭屍案　疑兇父田村修協助殘害屍體　判囚1年4個月緩刑4年

日本北海道札幌紅燈區薄野一間酒店2023年7月發生的無頭男屍案，30歲女疑兇田村瑠奈一家事後被捕，她的父親、精神科醫生田村修被控協助殺人、協助殘害及棄置屍體罪名，檢方建議判囚10年，但札幌地方法院3月12日僅認定田村修協助殘害及棄置屍體罪成，判囚1年4個月，緩刑4年。



在此案中，62歲男子浦仁志在與田村瑠奈到訪北海道札幌酒店時遇害，他的頭顱遭切下，被帶回田村瑠奈家中，據日媒當時報道，頭顱的眼睛、舌頭遭挖掉，田村瑠奈更要求父親為頭顱拍攝照片，案情駭人。

田村瑠奈之後被控謀殺、遺棄屍體等罪；她父親田村修面臨協助殺人、協助殘害及棄置屍體罪名，她母親田村浩子則被控協助棄屍和教唆毀壞屍體等。據日媒2023年8月報道，兩父女涉嫌在事前曾到市內的商店購買行兇用的刀和鋸。

現年61歲的田村修2024年7月曾作為辯方證人出庭，她向受害者家屬道歉，否認知道女兒的殺人計劃，他指女兒深夜將頭顱拿回家，此時他才知家中藏有浦仁志的殘肢，當女兒強迫他拍攝頭顱被破壞的影片時，他無奈地想「阻止也沒用」，也擔心責備她的話，會導致她的精神狀況更惡化。

他又指因認為報警是背叛患有精神病的女兒，才會知情不報。

圖為田村修（左）與田村瑠奈（右）（影片截圖）

檢方向法庭要求判處田村修10年監禁，不過據朝日新聞報道，札幌地方法院法官3月12日宣判時，未認定田村修犯有協助殺人罪，但認定他犯下協助殘害及棄置屍體罪，判囚1年4個月，緩刑4年。

法院認為「可以說他知道被告會實施某種犯罪行為，例如襲擊或恐嚇，但不能說他知道謀殺計劃。」

札幌地方檢察廳表示，很遺憾檢方的證詞未獲採納，將認真研究判決內容，並與上級部門商議，作出適當回應。

日媒近日公布瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀甚親密，當時她的父親也在場。（YouTube@STVニュース北海道）

疑兇田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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