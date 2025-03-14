美國女司機疲勞駕駛跌落水溝　受困6天「靠吸1物」奇蹟生還

美國印第安納州（Indiana）一名女子日前開車到一半突然睡着，結果連人帶車摔進水溝受困6天，最終靠著身穿的連帽衫吸取水分喝水，才得以存活到獲救。



紐約郵報等報道，41歲女子卡賽兒（Brieonna Cassell）5日被家人通報失蹤，11日才被尋獲受困在一輛卡在水溝裏的福特金牛座（Ford Taurus）車內，車體部分浸沒在河床中，從路面上根本看不見。

美國女子卡賽兒連人帶車摔進水溝受困6天，靠著身穿的帽T（又稱 連帽衫）吸取水分喝水，成功存活到獲救。（IG@thejasminebrand影片截圖）

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卡賽兒的父親德爾瑪（Delmar Caldwell）表示，卡賽兒開車時不小心睡着，把整輛車都開進水溝裏，她的雙腿與手腕嚴重受傷，完全受困車內，手機還掉到副駕駛座，而且沒電了，她痛苦不堪，大聲呼救，但路面的汽車根本沒有發現她：

她能夠活下來的唯一方法，就是把連帽衫浸到水裏，然後吸上面的水。

卡賽兒的母親直言，女兒盡了一切努力活下去，很高興她還活着，迫不及待想抱緊她。

而卡賽兒的救命恩人其實是水設施操作員馬天尼斯（Johnny Martinez），當時他發現一輛受損汽車卡在水溝，趕緊通報主管范達維爾（Jeremy Vanderwall），兩人一起檢查車輛後才發現卡賽兒受困，所幸意識清楚，隨後透過直升機，將卡賽兒空運至芝加哥一間醫院救治。

卡賽兒12日在醫院接受手術，治療手腕、肋骨和腿部傷勢，儘管有失去雙腿的風險，預計能夠復原，但康復之路還很漫長。

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