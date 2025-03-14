美9歲童看YouTube學「後抱急救法」　活學活用秒救同學一命｜有片

被食物噎到時救援處置的一分一秒都相當珍貴，特別是老人小孩。



在美國北卡羅來納州有一名9歲男童，用從YouTube學習的「哈姆立克急救法」（Heimlich maneuver），成功救回一位因為噎到而無法呼吸的同學，而這一幕畫面被學校的監視器畫面拍下，學校更因此舉辦了一場「送英雄」活動，為他鼓掌歡呼。

美國北卡羅來納州一名9歲男童用從YouTube學習的哈姆立克法迅速救回一位因為噎到而無法呼吸的同學，成校內英雄。（X@treptow_martin）

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根據北卡州傳媒WRAL NEWS報道，當地的利橡樹學校（Raleigh Oak Charter School）一名9歲男童布蘭奇（Jayceon Branch），當時與7歲的同學摩爾（Donye Moore）在操場打籃球，摩爾在休息時吃了一根燕麥棒，之後就跑到球場上繼續玩，沒想到摩爾突然開始劇烈咳嗽，疑似無法呼吸彎腰掙扎，而布蘭奇發現不對勁，立刻衝上前使用哈姆立克法，從後面環抱住摩爾的腹部，進行2次擠壓，最後成功將噎住的異物排出。

布蘭奇在接受媒體採訪時表示：

我們正在打籃球，他吃了一塊燕麥棒後繼續玩，突然開始噎住。我不知道他實際上是否真的窒息了，所以我只是採取了在YouTube上學到的哈姆立克急救法。

布蘭奇毫不猶豫地執行了這項救命技巧，讓老師和家長都感到震驚。摩爾的母親說：「我很驚訝他立刻進行了哈姆立克法，很感謝布蘭奇能及時幫助他。」

校長則深感驕傲的表示：

我們一直教導孩子要互相關心，而這正是最好的例子。他的迅速反應令人欽佩，我們為他感到自豪。

報道指出，布蘭奇和摩爾本來就是好朋友，但這次事件讓兩人之間的友誼變得更加緊密。利橡樹學校更特別舉辦了一場「送英雄」的活動，布蘭奇與摩爾走在學校走廊上，接受家長、老師和學生的鼓掌歡呼。

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