印27歲人妻報稱在家自縊　4歲女兒「畫出真相」　父涉殺妻被捕

印度北方邦（UP）發生駭人事件，一名人妻於2月17日被發現陳屍家中，起初被丈夫一家人通報「上吊自殺」身亡，但她與老公所生下的4歲女兒卻宣稱是「爸爸殺死媽咪，還把身體吊起來」，甚至把相關過程都畫了下來。



新德里電視台報道，27歲死者索娜莉（Sonali Budholia）不幸身亡，其年幼女兒的畫畫與說詞，讓警方懷疑案情並不單純，在歷經一番調查之後，推測她可能遭丈夫桑迪普（Sandeep Budholia）虐待多年後，活活毆打致死。

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4歲女兒表示，爸爸以前就曾經威脅殺死媽媽，「他常常打她，還說她應該去死，而我也應該落得相同命運。爸爸攻擊並且殺死媽咪，然後說『如果想死就去死吧。』他把她的身體吊起來，然後拿石頭砸她的頭。」

據悉，這對夫妻2019年結婚，但婚姻關係一直都很差，在索娜莉生下女兒、而非兒子之後，又進一步惡化。

死者父親宣稱，女婿一家人不滿意200萬盧比（約港幣18萬元）現金的嫁妝，索討汽車無果之後，就開始虐待索娜莉。他還指控，桑迪普當年曾剛生產的女兒丟包在醫院，直到一個月後，才接走女兒跟孫女。

當地警方證實，他們接獲通報得知，一名婦女在家中去世，但情況相當可疑，死者父母宣稱涉及謀殺。目前，索娜莉的驗屍報告尚未出爐，全案仍在調查中。

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