日本算命師教唆2名粉絲輕生　洗腦方式曝光　誘使信徙「課金」

日本一名6旬女算命師，涉嫌教唆2名男性「鐵粉」輕生身亡，事後還偽造對方遺書被捕，日媒曝光她高超「洗腦」手段，她自稱「創造者」，並不斷對信徒洗腦「你是公司的棋子」、「我站在你這邊」，讓信徒甘願聽命於她。



涉嫌教唆他人輕生的62歲算命師濱田淑惠。（NNN）

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日本新聞網（NNN）報道，這起宗案件發生於2020年8月，一名60多歲前公司社長與一名50多歲兼職員工，被發現死在和歌山縣廣川町一處海灘上，雙手被咪高峰線綑綁。警方以涉嫌教唆輕生的罪名，逮捕在大阪府擔任算命師的62歲女子濱田淑惠，以及她一名助手，兩人涉嫌教唆2男「放棄生命」。

報道指出，濱田自稱「創造者」，她會向信徒「洗腦」表示，「你是公司的棋子」、「是被公司指使的受害者」，她還會不斷強調「我是站在你這邊的」，取信於信徒。而濱田雖已6旬，但經常穿一身粉紅，住處玄關擺滿淺色與有蕾絲裝飾的各種飾品，營造出一種「可愛的氛圍」。

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根據警方調查顯示，這2名輕生男子成為濱田信徒後，不斷把薪水和從親友借來的錢「捐贈」給她，她曾勸說2人「放棄生命」，稱可驅除「不好的壞東西。」

她還稱如果猶豫或改變主意，「就互相淹死」。濱田對警方說，他們曾制定「4人一起跳海」的計畫，而2名男子同意了。警方並發現，2男死後，其名下物業隨即被轉移到濱田名下。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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