以神之名｜5裸女共浴片段「冇打格」捱轟　編導一原因企硬全播出

南韓「攝理教」教主鄭明析曾涉性侵案，隨著Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》公開，連與女信徒共浴畫面都曝光，尤其片中太描繪受害細節，掀起部分反彈聲浪，對此，該片製作人趙成賢（조성현）親自回應，並揭發製作的兩年時間遭攝理教人士的惡意跟蹤和騷擾內幕。



鄭明析曾在南韓、香港、台灣等涉性侵案，2007年在北京落網被引渡返韓後，被依性侵罪判10年，出獄後又涉其他性侵案。該紀錄片中播出5名裸女服侍鄭明析洗澡畫面，還嬌喊「教主，快過來啊！教主，祢累了嗎？與我們一起泡澡吧！我們會為主消除所有疲勞」，鄭明析也與女教徒逐一發生性行為，最高一個晚上與50名女教徒發生關係。

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片中更揭露，鄭明析目標是與1萬名女性發生性關係，韓媒報導，雖然該片目的在於徹底揭露邪教主的真相，但反覆描寫性暴力受害場面和聲音，且或毫無馬賽克地公開信徒們的裸體畫面，太過露骨且煽情。

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對此，趙成賢回應，知道這部影片會讓觀者感到不適，因工作人員聽到這些恐怖經歷後，都難以置信，精神備受衝擊，甚至劇組人員病倒一個禮拜，但他認為應該如實反映真實，且播出的內容，其實不及事實的十分之一，加上受害者也同意，願意將所有內容公開，尤其該片播出後，不少受害者聯絡他，認為省略過多更惡劣的行為，恨不得全部公開讓外界知道。

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此外，趙成賢透露，拍攝的兩年期間，自己曾遭惡意跟蹤，某次返家途中被跟半小時，刻意開到其他地方，確認沒有被跟才敢回家，由於人身安全遭受威脅，不得不在車裡準備護身用的鐵棒及電擊棒，「這是我從業15年來第一次這樣做」。令趙成賢不解的是拍攝時程及內容都已全程保密，卻仍被攝理教人士騷擾與跟蹤，讓他一度懷疑教徒混入製作組，只能刻意放假消息，利用各種方法防止教徒影響。他更爆料，教徒甚至放話若Netflix公開紀錄片，將發起「取消訂閱Netflix」抵制。

事實上，該部紀錄片上架前，攝理教質疑內容造假，曾向法院提出禁止播放假處分申請書，要阻止紀錄片曝光，但首爾西部法院認為，紀錄片確實是基於大量主觀、客觀資料拍攝而成，因而駁回申請。

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