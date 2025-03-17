美國燥男不滿航班被取消 登機口「一拳KO工作人員」｜有片
撰文：ETtoday
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美國一名男子在華盛頓特區機場，預計登機時與一名機場人員發生爭執，被其他民眾拍到，竟然出拳攻擊機場人員，一拳把人擊倒在地上，被航空公司列入黑名單，畫面在網路上瘋傳。
來自馬里蘭州菲德里克市（Frederick）的54歲男子克里斯托弗（Christopher Crittenden），13日在華盛頓杜勒斯機場（Dulles International）登機時，發現預計乘搭的聯合航空（United Airlines）班機被取消，而另外一架航班的座位已滿，讓他非常生氣。
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目擊者表示，看到克里斯托弗在登機櫃台和工作人員發生爭吵，吵了大約15分鐘後，他突然大吼：
我受夠了！
然而當他試圖闖入禁區時被工作人員阻止，最後他狠狠打了工作人員一拳，對方立刻倒地，嚇壞現場其他乘客。
近來機場類似攻擊事件頻傳，國際機械師與航空工程工會（IAM）在聲明中譴責暴力行為，並且呼籲應該要更嚴格執行針對機場工作人員暴力行為的法律，才能讓員工獲得保障。華盛頓大都會機場管理局表示，他們已將肇事男子逮捕，並且指控攻擊和擾亂治安等罪。
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