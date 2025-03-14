外國人「圍毆」54萬港元中國機械人狂吸8000萬次觀看　掀倫理激辯

還是老外會玩。前段時間，一個名叫Kai Cenat 的YouTube網紅，靠「欺凌」機械人大火了一把。



截至目前，該視頻在YouTube上已有430萬播放量。還是老外會玩。前段時間，一個名叫Kai Cenat 的YouTube網紅，靠「欺凌」機械人大火了一把。截至目前，該視頻在YouTube上已有430萬播放量，甚至X上轉發的視頻切片都有8000多萬次播放量。

YouTube網紅Kai Cenat「欺凌」中國宇樹G1人形機械人的影片在網上掀起熱議。（YouTube@Kai Cenat Live）

YouTube網紅Kai Cenat「欺凌」中國宇樹G1人形機械人的影片在網上掀起熱議。（YouTube@Kai Cenat Live）

YouTube網紅Kai Cenat「欺凌」中國宇樹G1人形機械人的影片在網上掀起熱議。（YouTube@Kai Cenat Live）

愈來愈粗暴 試玩變「圍毆」 點圖放大瀏覽：

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老外「毆打」中國機械人

事情是這樣的。Kai花了7萬美元（約54.4萬港元），買了個宇樹G1人形機械人，並帶著它開了場直播。剛出場時，機械人還是未拆封狀態，整個兒「蜷縮」在一個大箱子裡面。Kai費了老大勁，才把它生拉硬拉出來。他邊拽邊吐槽：這玩意也重了！

未啟動的機械人猶如一灘爛泥，根本不聽使喚。Kai和同伴一頓捯鷸，才終於讓這個機械人坐上了椅子。但由於操作不當，機械人開機後突然扭曲著身子，一頭栽倒在地。經過多番調試，機械人終於在室內正常行走起來，還能跟人打招呼、握手。

對一般人來說，斥巨資買下的機械人肯定得當寶貝一樣護著，生怕磕了碰了。但這幾個外國小哥偏不，「虐待」起這個機械人。Kai 先是輕輕踢了一腳，機械人往後踉蹌了幾步。這時，另外一小哥對著機械人的屁股就是一腳猛踹，直接將機械人踹翻在地。緊接著，他們又上手推擠，機械人就像「癲癇」發作，抽搐著摔向一邊。

為了讓這個機械人看起來更像人，Kai為它穿上了花襯衫。當然又免不了一頓明目張膽的毆打。結局也可想而知，機械人重重摔在了地板上。即使在某個時刻，機械人朝著門口的方向逃去，上演一場賽博大逃亡，但最終還是被Kai抓住並按倒在地。

除了「虐待」機械人，Kai還專門為它買了輛車，帶它出去逛街。起初，綁著紫色頭巾的機械人牽著Kai的手，走得模有樣，但突然一個腳下不穩，瞬間癱倒在地。Kai本來也想讓機械人自動上車，但這對機械人來說明顯超出能力範圍，Kai只能手忙腳亂地把它搬到副駕上。這一路可把Kai得意壞了，看到路人就搖下車窗炫耀一番。到了餐廳門口，Kai拉著機械人又進行了一波展示，跟圍了一圈的觀眾逐個握手。

拿機械人/狗惡搞，Kai絕對不是第一人。早在去年，江湖人稱「甲亢哥」（IShowSpeed）的另一位大網紅，就花了10 萬美元買了一個宇樹機器狗。為了更有節目效果，他改裝了一番，加了個噴火器，但沒想到，這機器狗幾次對著他噴火，還把他逼到了游泳池裡。

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引發爭議

搞抽象可以，但「暴打」機械人就很容易引發人們對機械人處理方式的倫理擔憂。例如Kai等人「虐待」機械人的影片片段在社群媒體上瘋傳，有人把它當個樂子來看，也有人對Kai 嘲笑、毆打機械人的行為義憤填膺。遊戲玩家Ian Miles Cheong在X上轉發並配文稱：

虐待機械人似乎是不對的。如果這個東西內置了AI，它會記住這種創傷。

有網友表達了類似的觀點：

「即使它只是一個機械人，但虐待一台機器也有一種黑暗邪惡的感覺，應該尊重它、好好對待它。」

「等到機械人頭上的藍光轉紅光你們就有苦吃了。」

「任何傷害他人的行為，無論何種情境，都只會暴露其卑鄙的本性。」



不過也有網友覺得，這不過是個機器，又沒感情，別把沒生命的東西當人看，這和我們想要新型號時丟棄和回收的手機沒什麼不同。

但奇怪的是，大家明明知道這只是個鐵皮機器，但看到它被推倒仍然很難受。這或許是因為人類的移情能力和道德觀念。人類在進化過程中，慢慢發展了移情能力，能夠感知和理解他人的感受。人形機械人長得像人，動作也跟人差不多，很容易讓人不自覺地將它們視為某種意義上的「類生命體」。當看到機械人被欺負時，人們會將自己的情感投射到機械人身上，產生類似於看到人類或其他有感知能力的生物被傷害時的同情和不安情緒。

另一方面，人類社會中存在著普遍的道德準則，就算機械人壓根不會痛，但欺凌行為本身違背了人類社會所倡導的善良、尊重等價值觀，而且人形機械人笨拙的動作也會激發人類保護弱者的本能。由此，我們也能理解為什麼人類看到人形機械人遭受不公平待遇時，會本能地感到不適和憤怒了。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】