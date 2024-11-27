驚傳俄羅斯17歲女學生「被豬咬死」 警方調查揭更心寒真相
撰文：ETtoday
出版：更新：
俄羅斯17歲女學生米萊娜（Milena Shevelyova）被人發現陳屍在豬舍中，由於身上有許多咬痕，判斷是被所飼養的豬狠咬失血過多死亡。
然而最新消息傳出，她在被豬啃咬前疑似遭人攻擊，警方目前已將40歲男鄰居扎伊卡（Igor Zaika）逮捕。
原以為被豬咬破頸動脈致死 調查揭心寒真相 點圖放大看相關照片及了解更多：
+6
不幸事件23日晚間發生在克拉斯諾雅斯克市（Krasnoyarsk），17歲少女米萊娜獨自在自家農場餵食所養豬隻時，被人發現死亡，警方原本以為她是被其中一隻豬撞倒後，咬破頸動脈、失血過多身亡，如今案情有了新發展。
警方逮捕了40歲鄰居扎伊卡（Igor Zaika），他向警方坦承，因為和米萊娜的父親結怨，當天本來計劃要殺死對方所養的豬洩憤，然而前往豬圈發現米萊娜也在，所以他痛打米萊娜一頓後，把昏迷不醒的米萊娜遺留在現場就離開。
驗屍報告指出，米萊娜是因為失血過多身亡，頭部和身體多處有被豬咬所造成的傷口。扎伊卡目前被控過失殺人罪，案件仍在調查中。
【延伸閱讀】內地童｢被黃狗瘋狂撕咬40秒｣全身血險死 路人見死不救惹議
被瘋狂撕咬40秒無人救惹議 電單車直接調頭走（點圖放大瀏覽，慎入）：
+37
【延伸閱讀】俄羅斯驚傳「駱駝咬死人」 雪地拖出恐怖血路 監視器揭真相
點圖放大瀏覽（慎入）：
+10
TikTok網紅玩命！鑽熊洞拍片遭棕熊追殺 結局神逆轉印度1歲男嬰遭老虎叼走 最強媽媽赤手空拳搏鬥 為救子重傷一槍射中野豬 意大利男反被咬斷股動脈 父親眼前爆血慘死美國網紅松鼠被環保局撲殺 飼主淚貼影片控訴 Elon Musk也聲討巴西女9歲目睹父親被殺 讀法律再當警察 25年後終親手抓到兇手
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】