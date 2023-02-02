俄羅斯驚傳「駱駝咬死人」 雪地拖出恐怖血路 監視器揭真相
撰文：ETtoday
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俄羅斯西伯利亞鄂木斯克白別廖茲卡（Beryozka）一處娛樂中心，日前發生一起駱駝殺人事件。監視器畫面拍下一隻駱駝無端遭到一名男性攻擊後，在盛怒之下失控暴走，反將男子咬成重傷，在雪地上拖出腥紅血跡；男子最終不治。
綜合外電報導，該起事件發生在一處兒童假日營的狩獵營地中，營地擔任守衛的51歲男子疑似喝醉酒，在西伯利亞-9度的天氣下，走到該隻原本相當平靜的雙峰駱駝旁，先是硬扯駱駝的韁繩，接著暴揍駱駝的臉部幾拳。
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無端受到攻擊的駱駝失控反擊，咬住守衛的手臂將他拖行在地上後，再猛力將他狠咬狂甩，直到被開車路過的駕駛阻止才停下。
守衛很快被送往醫院，但被宣告不治，駱駝也遭到村民槍殺，眾人直到查看監視器後才了解事情全貌。
當地檢察官針對該起事件進行調查，試圖釐清駱駝是否是被合法暫時圈養在營地內。
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