倫敦希斯路機場附近火警致停電　機場全日關閉　料影響數天｜有片

英國天空新聞（Sky News）、英國廣播公司（BBC）等傳媒3月21日報道，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）附近一個變電站起火，導致機場大停電，因此被迫在21日全日暫停運作，至少120個前往希斯路的航班需要改飛至其他地方。



希斯路機場發言人表示，機場附近一個變電站發生大火，機場因此大規模停電。目前消防員正處理事件，惟未知電力何時穩定恢復，機場方面考慮旅客及員工安全，在別無他法下，機場會在21日全日關閉。

倫敦希斯路機場附近一個變電站3月20日深夜起火，導致機場大停電。有當地民眾拍下火警現場情況。（x/@SussexIncidents）

發言人亦指，預計未來數天的服務都會受阻，呼籲在機場重開前，都不應前往機場。

報道提到，倫敦消防部門在20日晚上11時23分左右接獲超過190宗報案，指距離希斯路機場約2.4公里的Hayes地區一個變電站起火。網上流傳的片段顯示，現場火光熊熊並冒出大量濃煙，消防部門派出10架消防車及約70名消防員到場灌救。

現時未知火警起因，當局封閉火場200米內範圍，大約150人需要疏散，料數以千計民居停電。

根據香港國際機場網站，21日一共有6個航班前往希斯路機場，其中國泰航空佔5班，包括CX257（出發時間：0810）、CX239（出發時間：1035）、CX253（出發時間：1330）、CX251（出發時間：2235）及CX255（出發時間：2335），另外英航亦有一班編號BA032、晚上10時45分起飛的航班。

路透社報道，負責管理歐洲空中交通的Eurocontrol表示，受事件影響，已下令前往希斯路的航班轉飛至其他地方。根據飛機追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，部分來自美國的航班已經折返出發地；聯合航空一個由紐約前往倫敦的航班需要轉飛愛爾蘭；澳航（Qantas）一班由珀斯出發的客機則轉飛至巴黎。

旅遊數據公司OAG的資料指，希斯路機場是2024年全球第二大最繁忙機場，平均每45秒就有航班抵達或升降；去年一共有破紀錄8390萬人次使用，僅次於阿聯酋杜拜。

希斯路機場在設有深夜禁飛規定，每天通常在清晨5時左右才開始航班升降。