「特朗普很感動」　美國中東特使：普京在他遇刺後為他祈禱｜有片

當地時間3月21日，美國知名記者、前霍士新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）在社交媒體上公布了他與美國中東問題特使威特科夫的訪談視頻。威特科夫（Steve Witkoff）表示，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）向他透露，其本人曾經在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇刺後前往教堂祈禱。他把這件事轉達後，特朗普對此深受「感動」。



威特科夫說，在3月中旬訪俄期間，「普京給我講了一個故事：在特朗普總統遭遇刺殺後，他前往當地的教堂，見了牧師並為特朗普祈禱，這並不是因為特朗普有可能成為美國總統，而是因為兩人之間存在友誼。」

威特科夫補充說，在他把這個故事轉述給特朗普後，特朗普「顯然很感動」。

去年7月，特朗普在賓夕法尼亞州的一場競選集會上遇刺，致其右耳受傷，行兇的20歲男子被當場擊斃。事後，俄方將特朗普遇刺歸咎於其政治對手的鼓動，普京則公開表示，特朗普的英勇表現令他印象深刻。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

此外，威特科夫表示，普京委託一位俄羅斯頂級藝術家為特朗普繪製了一幅「美麗的肖像」，作為禮物贈送給後者。

美國「政客新聞網」報道稱，特朗普長期以來一直表達對普京的欽佩，稱他為「天才」、「強有力的領導者」等，從而招致許多指責他對俄方態度軟弱的批評。

圖為2025年3月3日，德國杜塞道夫（Düsseldorf）傳統的「玫瑰星期一」（Rose Monday）花車遊行，有花車以美國總統特朗普（Donald Trump）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）為主題。（Reuters）

3月18日，特朗普在與普京就烏克蘭衝突等問題通電話後，發文說二人的交談「非常好且富有成效」。

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