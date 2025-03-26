外媒指許智峯律師樓收匿名信提及懸紅通緝　澳洲外長批威脅主權

英國《衛報》3月26日報道，現時身在澳洲阿德萊德（Adelaide）任執業律師，正被香港警方通緝的許智峯，其所屬律師事務所25日收到一封來自香港的匿名信件，內容指許智峯違反《港區國安法》，又指他2020年11月離港時，攜有300萬澳元（約1473萬港元）的「犯罪所得」（proceeds of crime）。信件又提到任何人若能夠提供有關許智峯及其家人的信息，或能將許智峯帶回香港或移交澳洲聯邦警察，將可以獲得100萬港元的獎金。澳洲外長對事件予以譴責，並認為事件威脅澳洲的主權及澳洲國民的人身安全。



據報道，信件附有許智峯的照片和個人資料，指控許智峯因涉嫌「煽動分裂國家」和「勾結外國勢力」等一系列與國家安全有關的罪行而被「通緝」。目前，澳洲聯邦警察正對事件展開調查。

2024年7月29日，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在日本東京外務省飯倉公館與印度外長蘇傑生、日本外務大臣上川陽子和美國國務卿布林肯舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

報道指，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）已知悉事件，指再出現針對個人的匿名信件，形容有關行為「應受到譴責」，而且亦是對澳洲主權及澳洲國民安全的威脅。（Continued attempts to target individuals in Australia are reprehensible and threaten our national sovereignty, as well as the safety and security of Australians）

黃英賢強調，澳洲不會容忍外國政府針對、監視、騷擾或恐嚇任何澳洲國民，之後將會向中方官員反映事件和表達關注。

澳洲墨爾本（Melbourne）早前有居民收到匿名信件，內容涉及呼籲舉報正被香港警方通緝的在澳港人任建峰（Kevin Yam）。澳洲外長黃英賢當時指信件令人憂慮，她3月18日稱已向中國就此事表達關注，她並談到目前未清楚誰寄出信件。