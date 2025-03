外媒指許智峯律師樓收匿名信提及懸紅通緝　澳洲外長批威脅主權

英國《衛報》3月26日報道,現時身在澳洲阿德萊德(Adelaide)任執業律師,正被香港警方通緝的許智峯,其所屬律師事務所25日收到一封來自香港的匿名信件,內容指許智峯違反《港區國安法》,又指他2020年11月離港時,攜有300萬澳元(約1473萬港元)的「犯罪所得」(proceeds of crime)。信件又提到任何人若能夠提供有關許智峯及其家人的信息,或能將許智峯帶回香港或移交澳洲聯邦警察,將可以獲得100萬港元的獎金。澳洲外長對事件予以譴責,並認為事件威脅澳洲的主權及澳洲國民的人身安全。



據報道,信件附有許智峯的照片和個人資料,指控許智峯因涉嫌「煽動分裂國家」和「勾結外國勢力」等一系列與國家安全有關的罪行而被「通緝」。目前,澳洲聯邦警察正對事件展開調查。

2024年7月29日,澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)在日本東京外務省飯倉公館與印度外長蘇傑生、日本外務大臣上川陽子和美國國務卿布林肯舉行聯合新聞發布會。(Reuters)

報道指,澳洲外長黃英賢(Penny Wong)已知悉事件,指再出現針對個人的匿名信件,形容有關行為「應受到譴責」,而且亦是對澳洲主權及澳洲國民安全的威脅。(Continued attempts to target individuals in Australia are reprehensible and threaten our national sovereignty, as well as the safety and security of Australians)

黃英賢強調,澳洲不會容忍外國政府針對、監視、騷擾或恐嚇任何澳洲國民,之後將會向中方官員反映事件和表達關注。

澳洲墨爾本(Melbourne)早前有居民收到匿名信件,內容涉及呼籲舉報正被香港警方通緝的在澳港人任建峰(Kevin Yam)。澳洲外長黃英賢當時指信件令人憂慮,她3月18日稱已向中國就此事表達關注,她並談到目前未清楚誰寄出信件。