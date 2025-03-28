英男生前超愛朱古力　遺願：變成Snickers下葬

英國一名男子一直以來都非常喜歡吃朱古力，甚至他在世時就常開玩笑說以後要「埋在士力架（Snickers）裏」。如今男子過世，他的家人為了完成他的遺願，特地炮製「士力架包裝」外型的棺材，讓男子長眠在最喜歡的點心裏。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，布魯姆（Paul Broome）生前非常喜歡吃朱古力，他最喜歡的點心，就是包裹着牛奶朱古力的士力架棒。布魯姆的家人表示，他在生前就是非常幽默風趣的人，常常說過世後希望棺材也是朱古力棒的外型。

他的家人本來以為他在開玩笑，之前還多次拒絕他，沒想到布魯姆過世後家人才發現他甚至把這件事寫進遺囑裏。為了完成布魯姆的遺願，家人特別為他訂做了一款特殊的棺材。

這個棺材從外觀看起來就像是一支大型的士力架朱古力棒，側面寫著「I'm nuts」（我瘋了，nuts也有堅果之意），正面則印上他最喜歡的英超球會水晶宮（Crystal Palace）標誌。在送別布魯姆時，家人特地讓送葬隊伍經過他最喜歡的咖啡廳，所有參加的親友也都穿上訂製的T恤，一邊為他鼓掌。

負責葬禮的萊戈（Ali Leggo）表示，布魯姆的親友都認為他是個活潑、幽默的人，這場客製化的葬禮不僅是對他的生命致上最高的敬意，能夠幫助家人一起實現布魯姆生前的願望，也讓萊戈覺得非常榮幸。

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