安德魯王子性侵案女事主撰文指時日無多　遇嚴重車禍後腎衰竭

英國媒體報道，曾指控被英國安德魯王子（Prince Andrew）性侵的女子朱弗雷（Virginia Giuffre）表示，在經歷了一場觸目驚心的嚴重車禍後，她現時出現腎衰竭，醫生告知她只餘下4日生命。朱弗雷過去曾指控美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）和他的女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）於2001年將她介紹給安德魯王子，並指控麥斯威爾強迫她與安德魯王子發生性關係。



朱弗雷在其社交平台撰文指經歷嚴重車禍後出現腎衰竭，時日無多：

朱弗雷表示：「今年的新年是最糟糕的開局，我無意講太多細節，但我認為必須強調的是，當我們在轉彎時，校巴司機以110公里的時速向你撞來，不管你的車用的是什麼物料，都可能和鐵皮罐頭一樣。」朱弗雷30日在社交平台上寫道，並附上了一張自己在病榻上的照片。

朱弗雷指：「我已出現腎衰竭，他們（醫生）說我只能活四天，並把我轉到泌尿科專科醫院。「我已經準備好走了，只要讓我等到最後一次見到孩子們的時候。」

據英國《衛報》報道，2021年，朱弗雷在紐約聯邦法院向安德魯王子提出民事訴訟，指控安德魯王子在她17歲時性侵犯她3次。

安德魯王子過去一直強烈否認這些指控。2022年，安德魯王子同意支付和解金，與朱弗雷達成庭外和解。