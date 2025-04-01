伯明翰清潔工人大罷工第4周　17,000噸垃圾圍城列「重大事故」

英國伯明翰清潔工人大罷工在周二（4月1日）踏入第四週，城市街道上遍布總計約17,000噸的垃圾。當地政府宣布該巿進入「重大事故」（Major incident）狀態，市議會希望因此增設35輛清潔車與加派人手應對。



市議會議長John Cotton稱發出「重大事故」的舉措令人遺憾，強調垃圾圍城「給當地人帶來傷害和痛苦」。

工會秘書長格雷厄姆（Sharon Graham）日前誓言團結工人爭取加薪，還批評政府一意孤行計劃降職與減薪。

2025年3月24日，英國伯明翰，圖為持續罷工活動下，眾多垃圾車停泊在停車場。（Reuters）

伯明翰巿議會表示，「罷工糾察線」（picket line）每天都會封鎖垃圾站，導致垃圾車無法清理全市17,000噸未收集的垃圾。所謂「罷工糾察線」一般是指工會為了使成員跟從罷工，會在公司入口，阻止工人上班或顧客進入商店。

清潔工人工會在3月11日開始無限期罷工後，當局加派臨時僱員上街清理如山般堆積的垃圾，但糾察隊員（pickets）在垃圾站與垃圾車停車場阻撓運作。市議會因此希望通過宣布「重大事故」狀態，來突破「糾察線」。