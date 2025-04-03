特朗普宣布對等關稅　日韓台同遭殃　越南、柬埔寨關稅比中國更高

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮玫瑰園宣布對等關稅計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。外界對特朗普宣布加徵的對等關稅感到意外，尤其是傳統盟友日本（24%）和韓國（25%）都赫然在列，而早前獲台積電承諾在美投資的台灣（32%）也榜上有名，而新興經濟體如越南和柬埔寨的對等關稅分別高達46%和49%，比中國的34%還要高。



特朗普向全球185個國家開徵對等關稅，向日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨徵收的關稅稅率如下：

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

綜合外電報道，早前曾有報道預計特朗普宣布的對等關稅大約為20%，所以今次公布的數字比預期還要嚴苛。

與美國為傳統盟友，以及有貿易順差的日本與韓國今次都無法獨善其身，兩者的對等關稅分別是24%和25%，但這個數字要比中國的34%為低。

儘管台灣的台積電上月宣布將對美國投資1000億美元興建晶片廠，都無法讓台灣躲過這場關稅戰，台灣的對等關稅稅率為32%，只是比中國的數字略低。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

另一個讓人意外的消息是越南和柬埔寨的對等關稅，他們分別是46%和49%，比中國的對等關稅還要高出不少。

據美國商務部的數據顯示，2024年美國對中國的貿易逆差高達2950億美元（約23000億港元），位居全球第一。而美國對越南的逆差則為1230億美元（約港幣9573億港元），全球排第三。

特朗普開徵對等關稅的具體稅率如下：

+ 1

有分析認為，對越南和柬埔寨的對等關稅措施是針對近年中國商家將生產基地搬到這兩個國家。特朗普在首個總統任期就曾對中國展開「貿易戰」，導致許多中國企業選擇將生產設施搬到東南亞國家如越南和柬埔寨。