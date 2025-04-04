外媒：美國安委員會3主管被炒　極右陰謀論者晤特朗普指不忠誠

英國《衛報》、路透社及美國Axios等媒體4月3日報道，白宮國家安全委員會3名主管被免職，消息指涉及背景審查問題。有消息人士稱，極右翼陰謀論者魯默（Laura Loomer，暫譯）前一天曾帶研究報告赴白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面30分鐘，要求解僱幾名國安委員會人員，原因是他們「不忠誠」。



圖為2023年10月5日，極右翼陰謀論者Laura Loomer 表達對前總統特朗普（Donald Trump）的支持。 （Getty Images）

消息人士向路透社透露，被免職者包括負責技術和國家安全高級主管David Feith、負責情報事務的高級主管Brian Walsh。另有媒體稱，餘下一人為立法事務高級主管Thomas Boodry。

消息指出，首席副國家安全顧問Alex Wong可能也被免職，魯默曾公開質疑他對特朗普的忠誠度，並曾稱「我不知道為什麼會讓中國人擔任國家安全職位」。但估計國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）將反對解僱Alex Wong。

免職消息傳出之際，國家安全委員會近期接連爆出多宗醜聞，包括沃爾茲錯拉記者入高官Signal群組、委員會成員被指用Signal討論國安事務，以及使用私人電郵處理公務。

圖為2025年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）會見記者。（Reuters）

曾稱如賀錦麗當選總統 「白宮會有咖喱味」

魯默為極右翼陰謀論者，以宣揚種族主義及宣稱9.11恐襲為「內部人員所為」聞名，去年有份散布海地移民偷走寵物貓狗並吃掉的假消息。 此外，她去年也曾在社交平台X發文，宣稱如由擁有印度血統的賀錦麗（Kamala Harris，哈里斯）贏得總統大選，「白宮會有咖喱味，且白宮演說將透過電話客戶服務中心（Call Centre）進行，但還沒人聽得懂」。