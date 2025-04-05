華盛頓街頭拍攝櫻花 竟遭奧巴馬攝鏡亂入 本尊現身道歉：我的錯
撰文：TVBS新聞網
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一組來自維珍尼亞州的家庭在華盛頓特區拍攝櫻花照，原本是要留下屬於自己家庭的回憶，未料事後查看照片時，卻發現被其他人亂入，沒想到細看竟是美國前總統奧巴馬，這讓攝影師相當驚喜，將這個故事發上網絡，奧巴馬還特別轉發文章，有趣互動掀起熱議。
能與奧巴馬「合影」實在機會難逢：（按圖了解）
一名在華盛頓工作的攝影師布莉安娜．伊內爾（Briana Inell）在IG上分享了這個故事，當時，她正在當一組來自維珍尼亞州的家庭拍照，只見這個家庭的兩個孩子普雷斯頓（Preston）和四歲的女兒貝爾（Belle）站在櫻花前，布莉安娜按下快門時，並沒有發現後面有兩名路人經過。
事後，他們在檢查照片時，發現這組路人大有來頭，竟是美國前總統奧巴馬和特勤人員，看到這張照片的布莉安娜相當驚訝，她直言，她一直以來的願望就是拍到奧巴馬，沒想到是用這樣的方式實現願望。
布莉安娜事後將這組照片分享到IG上，並分享了這段有趣的插曲，有趣地是，奧巴馬也注意到了這組照片，還特別轉發了這組照片，並說「普雷斯頓和貝爾，希望你們喜歡盛開的櫻花！闖進你們的鏡頭是我的錯。」這個有趣的插曲也在網絡上掀起討論，網友們紛紛留言：
．「太酷了」
．「這是最棒的驚喜」
．「好看的照片，很開心可以看到總統奧巴馬，他是我們國家最好的領導者」
．「真是珍貴的照片」
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