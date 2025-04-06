朝鮮暌違六年復辦國際馬拉松　朝媒：中國等四國選手飛抵平壤

朝鮮周日（4月6日）舉辦國際馬拉松比賽，朝媒報道指，來自中國、羅馬尼亞、摩洛哥、埃塞俄比亞這四國的參賽選手在昨日乘機飛抵平壤。若比賽順利舉行，將成朝鮮時隔六年再辦國際馬拉松比賽。



負責比賽報名事務的北京的高麗旅行社（Koryo Tours）的負責人Simon Cockerell日前在社交平台上載有關參賽跑者的圖片，他指約有200名外國人在3日至5日抵達平壤，還在開賽前於下榻酒店附近練習跑姿，為當日比賽做充分準備。

2025年4月5日，朝鮮平壤，圖為Simon Cockerell在社交平台上載的圖片，其中顯示外國團隊來到平壤簽到。（Instagram@simonkoryo）

平壤自今年1月初開始公布參賽細則，還邀請來自香港跑手參賽，目前未知會否有香港跑手親身赴朝參賽。

據報，跑手賽中可途徑平壤多個知名地點，沿途還有5萬名當地觀眾，包括友誼塔、平壤大劇場、萬景台學生少年宮等。比賽最初於1981年起舉辦，以紀念已故領袖金日成生日「太陽節」，但於2020年受新型冠狀病毒疫情影響，連續5年停辦。