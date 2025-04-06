特朗普關稅｜曾俊華：想蝦蝦霸霸令人叩頭 不引發世界大戰也大亂
美國總統特朗普向全球185個貿易夥伴開徵「對等關稅」，財政司前司長曾俊華今天（6日）分析特朗普無非想做他一向擅長的「蝦蝦霸霸」事情，令全世界經濟體都向他叩頭，然後選擇再與其他國家個別談判。
他說特朗普不單令全球經濟出現大地震，連全球政治秩序都會大亂，預視美國將逐步脫離各個有份建立的國際組織，如二戰結束之後成立的世貿等，孤立自己實施保護主義。曾俊華斥特朗普今次政治豪賭，即使最後沒有引起世界大戰，也肯定會令世界大亂，反問「咁樣做法，其實邊個係會得益最多呢？」
曾俊華：特朗普想蝦蝦霸霸令人叩頭
曾俊華在Facebook表示近日全球市場波動、驚心動魄，源於特朗普的「對等關稅」政策，向全世界投下一枚震撼彈，掀起一場前所未見的全球貿易大戰。他說最弊是特朗普自己都不知道，由他創造的這場貿易戰爭大結局，所謂「end game（終局）」是甚麼。
佢呢個舉動，無非係想做啲佢一向擅長「蝦蝦霸霸」嘅嘢，令全世界嘅經濟體，都向佢叩頭，然後佢就會選擇再同人哋個別談判，尤其佢依家開價咁高，即使最後美國將加稅幅度減半，佢都有着數，咁阿 Trump 就會自覺威威，盡顯霸主嘅本色啦。
不過，曾俊華提醒從美國股市反應就看到，關稅措施最終受害最大的是美國國內消費者，形容美國人已經對高通脹有切膚之痛，長遠而言美國貨品價值肯定會進一步上漲，未必可以達到特朗普最近再次指示聯邦儲備局的減息要求。
iPhone材料供應鏈也被加關稅打亂
他說更值得關注的是加徵「對等關稅」不只可能令國際秩序崩潰，更加會重創二戰後建立的全球供應鏈，影響相當深遠，舉例iPhone的材料、部件隨時有二千件，當中絕大部份部件，都是靠美國以外的地方生產，當原有供應鏈，因為加關稅而打亂，將來一部iPhone的製造成本以至售價會如何，目前難計得清楚，可以肯定的是將來世界各地都有不少競爭對手出現。
特朗普咁樣做，唔單止令到全球經濟出現大地震，連全球嘅政治秩序，都會大亂。
料美國脫離國際組織 組織是二戰後世界和平元素
曾俊華說可以預視美國將會逐步脫離各個有份建立的國際組織，如世貿、世衛，巴黎協議，以至聯合國，然後築起高高的貿易壁壘，孤立自己國家，全面實施保護主義。他形容這些國際組織的規則和制約，可說是二戰結束之後，令到過去八十年世界大致和平有秩序發展的關鍵元素，而美國扮演的角色有如基石。
如果再有其他國家仿效美國，唔再理會世貿或者其他國際組織嘅規條，然後自行選擇同個別國家簽訂協議，咁過去八十年建立嘅全球自由貿易同政治秩序，就會被徹底打碎，除咗經濟上動盪，地緣政治風險肯定會愈嚟愈高。
即使不引發世界大戰也會大亂
曾俊華說不少人提起上世紀30年代，當時美國總統胡佛簽署頒佈的《Smoot-Hawley Tariff Act》，將數千種進口商品關稅提高，後來不單止出現全球經濟大蕭條，甚至有人認為，這是導致二戰發生的因子之一。
無論點都好，阿 Trump 呢次嘅政治豪賭，即使最後唔引起世界大戰，但係肯定會搞到世界大亂，咁樣做法，其實邊個係會得益最多呢？