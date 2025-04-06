特朗普關稅｜曾俊華：想蝦蝦霸霸令人叩頭　不引發世界大戰也大亂

美國總統特朗普向全球185個貿易夥伴開徵「對等關稅」，財政司前司長曾俊華今天（6日）分析特朗普無非想做他一向擅長的「蝦蝦霸霸」事情，令全世界經濟體都向他叩頭，然後選擇再與其他國家個別談判。



他說特朗普不單令全球經濟出現大地震，連全球政治秩序都會大亂，預視美國將逐步脫離各個有份建立的國際組織，如二戰結束之後成立的世貿等，孤立自己實施保護主義。曾俊華斥特朗普今次政治豪賭，即使最後沒有引起世界大戰，也肯定會令世界大亂，反問「咁樣做法，其實邊個係會得益最多呢？」



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

曾俊華：特朗普想蝦蝦霸霸令人叩頭

曾俊華在Facebook表示近日全球市場波動、驚心動魄，源於特朗普的「對等關稅」政策，向全世界投下一枚震撼彈，掀起一場前所未見的全球貿易大戰。他說最弊是特朗普自己都不知道，由他創造的這場貿易戰爭大結局，所謂「end game（終局）」是甚麼。

佢呢個舉動，無非係想做啲佢一向擅長「蝦蝦霸霸」嘅嘢，令全世界嘅經濟體，都向佢叩頭，然後佢就會選擇再同人哋個別談判，尤其佢依家開價咁高，即使最後美國將加稅幅度減半，佢都有着數，咁阿 Trump 就會自覺威威，盡顯霸主嘅本色啦。 財政司前司長曾俊華

不過，曾俊華提醒從美國股市反應就看到，關稅措施最終受害最大的是美國國內消費者，形容美國人已經對高通脹有切膚之痛，長遠而言美國貨品價值肯定會進一步上漲，未必可以達到特朗普最近再次指示聯邦儲備局的減息要求。

曾俊華（左一）憶起1992至95年，被調派到貿易署擔任助理署長，負責雙邊貿易關係，除美國、歐盟之外，所有其他經濟體都是其工作範圍。當時亦要負責「關稅及貿易總協定」的關稅談判代表。圖中曾俊華與當年的署長曾蔭權（左二）合照。（曾俊華Facebook）

iPhone材料供應鏈也被加關稅打亂

他說更值得關注的是加徵「對等關稅」不只可能令國際秩序崩潰，更加會重創二戰後建立的全球供應鏈，影響相當深遠，舉例iPhone的材料、部件隨時有二千件，當中絕大部份部件，都是靠美國以外的地方生產，當原有供應鏈，因為加關稅而打亂，將來一部iPhone的製造成本以至售價會如何，目前難計得清楚，可以肯定的是將來世界各地都有不少競爭對手出現。

特朗普咁樣做，唔單止令到全球經濟出現大地震，連全球嘅政治秩序，都會大亂。 財政司前司長曾俊華

曾俊華2005年出席在香港舉辦的世界貿易組織部長級會議，與時任美國貿易代表Robert Portman交談。他說當時 共和黨總統George Bush非常支持世界貿易組織。（曾俊華Facebook）

曾俊華2005年主持世界貿易組織部長級會議。

料美國脫離國際組織 組織是二戰後世界和平元素

曾俊華說可以預視美國將會逐步脫離各個有份建立的國際組織，如世貿、世衛，巴黎協議，以至聯合國，然後築起高高的貿易壁壘，孤立自己國家，全面實施保護主義。他形容這些國際組織的規則和制約，可說是二戰結束之後，令到過去八十年世界大致和平有秩序發展的關鍵元素，而美國扮演的角色有如基石。

如果再有其他國家仿效美國，唔再理會世貿或者其他國際組織嘅規條，然後自行選擇同個別國家簽訂協議，咁過去八十年建立嘅全球自由貿易同政治秩序，就會被徹底打碎，除咗經濟上動盪，地緣政治風險肯定會愈嚟愈高。 財政司前司長曾俊華

曾俊華2005年擔任工商及科技局局長，曾以主席身份負責組織和主持香港會展舉辦的世界貿易組織部長級會議。（曾俊華Facebook）

即使不引發世界大戰也會大亂

曾俊華說不少人提起上世紀30年代，當時美國總統胡佛簽署頒佈的《Smoot-Hawley Tariff Act》，將數千種進口商品關稅提高，後來不單止出現全球經濟大蕭條，甚至有人認為，這是導致二戰發生的因子之一。