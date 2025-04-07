伊朗外長稱與美國談判只能間接 拒絕特朗普提議直接對話
撰文：蕭通
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伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）4月6日表示，與美國的對話只能採取間接形式，且雙方仍未展開任何談判，其說法是針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3日表示，期望與伊朗直接對話，認為進展更快，且能更好地了解對方。他又稱，儘管與伊朗之間的緊張關係加劇，但認為伊朗或會同意直接對話，他對此抱樂觀態度。
據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，阿拉格齊當晚在伊朗議會國家安全委員會會議上，就伊朗外交最新形勢，以及與美國談判問題提交了一份報告。其辦公室同日發聲明稱，阿拉格齊認為，對於一個「不斷威脅違反聯合國憲章、訴諸武力，且各官員表態相互矛盾」的國家，進行直接對話毫無意義。
阿拉格齊表示，伊朗仍願意展開外交努力，並準備嘗試以間接形式談判，伊朗對一切可能發生狀況都做好準備，會嚴肅捍衛國家利益和主權。 他同時表示，雙方迄今未展開任何談判。
特朗普3月7日曾透露，已致信伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei），敦促伊方就放棄開發核武器計劃與美國進行談判。
伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月30日表示，已通過阿曼向美方遞交回信，拒絕與對方進行直接談判，但間接談判始終開放，美方行動將決定談判前景。特朗普同日警告，若伊朗不與美方就核問題達成協議，將被「轟炸」及實施二級關稅。
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