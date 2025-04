伊朗外長稱與美國談判只能間接　拒絕特朗普提議直接對話

伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araqchi)4月6日表示,與美國的對話只能採取間接形式,且雙方仍未展開任何談判,其說法是針對美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)於3日表示,期望與伊朗直接對話,認為進展更快,且能更好地了解對方。他又稱,儘管與伊朗之間的緊張關係加劇,但認為伊朗或會同意直接對話,他對此抱樂觀態度。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報道,阿拉格齊當晚在伊朗議會國家安全委員會會議上,就伊朗外交最新形勢,以及與美國談判問題提交了一份報告。其辦公室同日發聲明稱,阿拉格齊認為,對於一個「不斷威脅違反聯合國憲章、訴諸武力,且各官員表態相互矛盾」的國家,進行直接對話毫無意義。

阿拉格齊表示,伊朗仍願意展開外交努力,並準備嘗試以間接形式談判,伊朗對一切可能發生狀況都做好準備,會嚴肅捍衛國家利益和主權。 他同時表示,雙方迄今未展開任何談判。

圖為2025年3月12日,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei )在德黑蘭會見學生。 (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)