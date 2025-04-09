女網紅穿比堅尼拍片突遭世界最毒水母襲擊　慘叫1小時留恐怖血痕

愛爾蘭一名旅遊網紅茱莉（Julie）日前受邀前往菲律賓科隆島（Coron）和愛妮島（El Nido）等熱門景點進行為期3天的遊船之旅，沒想到在海灘拍攝影片時，竟遭到世界上最毒生物之一的箱型水母（Box jellyfish）螫傷，讓她痛得慘叫，還留下恐怖傷痕，險些喪命。



據《每日郵報》報道，事發當時，茱莉正穿著比堅尼在海水中散步，對著鏡頭介紹旅遊景點，突然感到大腿一陣劇痛，「就像是一塊燒紅的鐵塊壓在大腿上一樣灼熱」，痛得她不斷慘叫，腿上也留下恐怖的血痕。茱莉表示，自己當時疼痛慘叫到幾乎要失聲：

我想我大概叫了快1個小時！

愛爾蘭網紅茱莉常於社交平台上分享旅遊點滴。（IG@julieanddaniel__）

愛爾蘭網紅茱莉常於社交平台上分享旅遊點滴。（IG@julieanddaniel__）

拍片初時還不知自己坐了在「世界最毒水母」上 點圖放大看更多相關照片（含傷勢圖，慎入）：

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更可怕的是，茱莉當時人在偏遠小島，距離陸地至少2小時，手機也沒有網路訊號。所幸，同船上剛好有來自澳洲的醫生和護士，他們十分熟悉箱型水母螫傷的處置方法，在他們的協助下，茱莉才得以平安獲救。

澳洲海洋刺螫諮詢服務中心（Australian Marine Stinger Advisory Services）主任格什溫（Lisa-ann Gershwin）博士指出，茱莉能夠生還實屬幸運：

箱型水母的觸手若纏繞健康成年人3米，就足以在2分鐘內致命；對兒童而言，致命長度只需1.2米……並非每個被箱型水母螫傷的人都會死亡，但如果你被螫傷的範圍超過致死閾值，那麼你的存活機率就很低了。

事發至今已超過10個月，茱莉表示自己的腿部神經仍受到永久性損傷，腸胃功能也出現問題。在澳洲，箱型水母大多出沒在昆士蘭州北部沿岸，一路延伸到西澳；相較之下，菲律賓等預防措施較不完善的國家，同期內便可能出現20至50宗死亡病例。

澳洲上一宗箱型水母致死案例，是2022年一名14歲男孩利格馬約（Mark Angelo Ligmayo）在麥凱以北的埃米奧海灘（Eimeo Beach）被螫傷不幸喪生。

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