恥與特朗普為伍　民主黨州長誤墮白宮陷阱　情急用文件擋臉｜有圖

綜合美媒報道，《紐約時報》4月12日發布了一張民主黨密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）在白宮用兩個藍色文件夾遮住臉龐的照片。據報道，惠特默9日（周三）原計劃在白宮與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行單對單會談，惟白宮官員卻通知她前往橢圓形辦公室出席一場滿布記者的發布會。惠特默不希望給外界誤會她在為特朗普站台，情急之下只能用手中的文件夾擋臉，期望藉此躲過這場尷尬的場面。不少民主黨友事後狠批惠特默此舉讓人以為她在向特朗普磕頭。



密歇根州長被拍到在橢圓形辦公室用文件夾擋臉：

據《紐約時報》報道，密歇根州長惠特默悶悶不樂地站在橢圓形辦公室裏，迫切希望沒有人拍下她在場的照片。

報道指，特朗普9日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，懲罰那些駁斥他指2020年大選存在舞弊的人時，惠特默從沒想到自己會站在那裏，站在鏡頭前。

惠特默是一位聲譽良好的民主黨人，被視為2028年的潛在總統候選人。她原計劃到白宮與特朗普私下討論為底特律附近的空軍國民警衛隊基地提供資金，並為剛剛遭受冰暴襲擊的數千名密歇根州民眾提供援助。

+ 1

出乎她意料之外，特朗普的助手在她不知情的情況將她帶入橢圓形辦公室，讓她感到驚訝。等待她的並不是與特朗普的一對一會談，而是出席一場滿佈記者或充滿政治傾向的發布會。惠特默極度不情願現身這場政治秀，不少民主黨人事後看到她在場的照片後都質疑她的動機。

惠特默2018年當選密歇根州長，2022年成功連任。在拜登（Joe Biden）2024年7月退出爭取連任總統由賀錦麗接棒後，惠特默曾被視為擔任賀錦麗副手的熱門人選之一。