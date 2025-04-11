佛州起訴去年圖暗殺特朗普槍手　指涉企圖謀殺及恐怖主義

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年9月參與大選期間，疑被男子魯斯（Ryan Wesley Routh） 列為暗殺對象。魯斯當時於佛羅里達州的高爾夫球場被捕，此前已遭到聯邦起訴。佛州總檢察長James Uthmeier於4月10日表示，其辦公室正起訴對方一級企圖謀殺及恐怖主義罪。



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批評拜登任內司法部拒合作

James Uthmeier表示，佛州檢方的調查，此前曾受到前總統拜登（Joe Biden）任內的司法部阻撓，後者宣稱擁有管轄權。 目前，佛州檢方已獲得新政府的司法部和聯邦調查局（FBI）合作，並獲准對魯斯提出指控。

James Uthmeier宣稱，希望建立一個無論哪個政黨掌權，都願意追求正義的司法系統，但拜登和民主黨卻竭盡全力拖延，並拒絕與佛羅裡達州合作。現在新政府領導下，情況令人耳目一新，截然不同。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在國家建築博物館舉行的全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴。（Reuters）

魯斯此前已對聯邦起訴表示不認罪，包括企圖暗殺總統候選人、非法持有槍支實施暴力犯罪、襲擊聯邦官員、持有序號被抹去的槍支等。

魯斯被指去年9月15日，藏身特朗普名下的國際高爾夫俱樂部附近，被捕時遭搜出軍用級SKS步槍，被指準備攻擊將前往打高球的特朗普。