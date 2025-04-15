伯明翰清潔工人罷工繼續 工會否決市議會改善工人待遇提議
撰文：張涵語
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英國伯明翰市的垃圾工人從今年3月11日起，因工資和工作條件問題發起無限期罷工，導致城市垃圾積壓，老鼠數量激增。副首相韋雅蘭 (Angela Rayner) 上週訪問伯明翰，呼籲工會接受一份「顯著改善」工人待遇的提議。但工會成員投票否決提議，稱協議仍包含降薪，內容不清晰且「完全不夠好」，而罷工仍將繼續。
英國天空新聞（Sky News）報道，工會稱該提議將「大幅削減工人的工資」，且沒有解決垃圾車司機的潛在工資削減問題。工會認為，此舉將導致約150名成員的年薪減少高達8,000英鎊。
但市議會則對這些數字提出異議，稱只有17名工人將受到影響，遠低於工會聲稱的受影響人員數量。
地方政府部長麥文翰（Jim McMahon）表示，工會拒絕加薪提議將「讓已經歷數週混亂的伯明翰居民深感失望」。他說：「我們已經提出公平合理的方案，我希望工會結束罷工，重返談判桌，達成對工人和城市居民公平的解決方案。」
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