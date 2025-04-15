韓國4月起禁帶這款「港人遊日必買東西」入境　斷正隨時惹禍上身

不少人愛去日本買「EVE止痛藥」，不過有韓國網友透露，從日本買該款藥返回韓國時，竟被海關攔下沒收，甚至因此留下違規紀錄。



根據《朝鮮日報》報道，Naver論壇出現一篇以「不要買EVE回來」為題的討論文章，原PO指出，在日本驚安之殿堂「唐吉訶德」（Don Don Donki）購買EVE止痛藥，結果被海關攔了下來：

他們說是屬於含有抗精神性成分的毒品類。

而原PO不得不寫一份聲明，隨後藥物就被沒收銷毀了。同一篇貼文還警告稱：

EVE Quick和EVE A等類似產品也可能被海關當局扣押，違規記錄將會保留。

據業內人士4月11日透露，韓國關稅廳從2025年4月初開始禁止EVE入境。（ssp.co.jp）

EVE官網上的介紹。（ssp.co.jp）

被沒收藥品的網友還表示「EVE Quick 和EVE A等類似產品也可能被（韓國）海關當局扣押」。（ssp.co.jp）

被沒收藥品的網友還表示「EVE Quick 和EVE A等類似產品也可能被（韓國）海關當局扣押」。（ssp.co.jp）

香港政府也曾提醒許多國家禁止含有「丙烯異丙乙酸尿」（allylisopropylacetylurea）成分的藥物。（政府官網）

報道也指出，據業內人士4月11日透露，韓國關稅廳從本月初開始禁止EVE入境。此前，該機構在今年3月發出警告，稱由於未經授權的進口藥品數量激增，將加強管制外國藥品，包括感冒藥、安眠藥和減肥藥。這次管制行動針對的是含有韓國法律所列為麻醉品成分的藥品。

據悉，部分EVE止痛藥裡含有「丙烯異丙乙酸尿」（allylisopropylacetylurea）成分，在韓國法規中被歸類為抗精神性藥物，不僅影響人體中樞神經系統，還具高度依賴性和成癮性。韓國海關總署敦促旅客在攜帶國外購買的藥品入境前，務必檢查是否含有違禁物質。該機構表示：

如果檢測出有害成分，這些產品將不得入境韓國，必須退貨或丟棄。

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